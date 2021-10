Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) salută inițiativa Comisiei Europene cu privire la desemnarea anului 2022 drept Anul european al tineretului.

ASF acordă o importanță deosebită tinerei generații, fapt demonstrat de programele ample de educație financiară destinate elevilor și studenților pe care Autoritatea le derulează de peste 7 ani.

„De la preluarea mandatului, am impulsionat și am încurajat dezvoltarea programelor noastre de educație. Am implicat alături de noi și Institutul de Studii Financiare, pentru a oferi o perspectivă cât mai largă proiectelor noastre. Avem lectori cu o experiență vastă și dezvoltăm în permanență parteneriate cu școli, licee și universități pentru a ajunge la cât mai mulți tineri. Am maispus-o și o voi repeta de fiecare dată – o piață financiară modernă se sprijină întotdeauna pe consumatori informați și educați”, declară Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Nicu Marcu.

Președintele ASF a mai spus că, prin programele sale de educație financiară dedicate tinerilor, Autoritatea se va implica activ în promovarea principiilor și valorilor care vor guverna proiectul Comisiei Europene privind declararea anului 2022 drept Anul european al tineretului.

Până în prezent, peste 14.000 de studenți și aproape 160.000 de elevi au participat la cursurile de educație financiară organizate de către ASF la nivel național.