Industria auto globala are de suferit in ultima perioada datorita efectului produs de aparitia virusului coronavirus in China. Pentru aceasta tara situatia economica in ceea ce priveste si industria auto, respectiv producerea si exportul de masini, este din ce in ce mai grava. Marii producatori auto au vandut mai putin de 2 milioane de masini in tara luna trecuta, cu un procent de 18% mai mic fata de anul anterior, potrivit Asociatiei din China de Producatori de Automobile.

Grupul industriei sustinut de guvern a recunoscut ca acest virus coronavirus a jucat un rol important in aceasta scadere din luna ianuarie si a declarat ca scaderile ar putea fi chiar mai puternice in februarie.

Asociatia a mai declarat faptul ca ca virusul va produce un „soc imens” industriei auto, dar si in cazul dezmembrarilor auto, adaugand ca se asteapta ca impactul sa fie mai rau decat epidemia SARS din 2003. Cresterea vanzarilor de masini in China a incetinit la 13% in aprilie 2003 si cu 8% in luna mai – cu mult mai mica decat cresterea de 34% inregistrata in martie a aceluiasi an.

Raspandirea virusului, care a ucis peste 1.300 de oameni si a infectat cel putin 60.000 de altii, ameninta sa impinga industria si mai adanc in recesiune in urmatoarele luni. Focarul va perturba lantul de aprovizionare auto din China, iar boala ar putea avea un efect daunator si asupra industriei auto mondiale.

Multe fabrici auto din China au fost deja inchise saptamani intregi si sunt posibile intarzieri in realizarea de masini si in celelalte, in timp ce guvernul incearca sa combata virusul. Toyota, de exemplu, a declarat saptamana trecuta ca nu isi va redeschide portile in China pana cel putin peste cateva luni. La nivel global, expertii se tem ca fabricile de autovehicule de pe tot globul s-ar putea opri daca furnizorii de piese din China vor ramane inchisi o perioada mai lunga de timp.

Presiunea asupra Chinei pentru adoptarea de vehicule energetice noi, cum ar fi masinile electrice sau hibride plug-in, poate fi de asemenea in dificultate. Vanzarile acestor autoturisme au scazut cu 54% in ianuarie. Vanzarile de vehicule electrice sunt in scadere. Guvernul a taiat subventiile pentru aceste tipuri de vehicule inca din iulie trecuta in timp ce incearca sa elimine o piata supraaglomerata.

Japonia creeaza grup de lucru pentru a aborda impactul coronavirusului asupra industriei auto

Guvernul si industria auto japoneza stabilesc un nou grup de lucru pentru combaterea impactului coronavirusului asupra operatiunilor auto din tara. Ministerul Economiei, Comertului si Industriei din Japonia a declarat joi, intr-o declaratie, ca prioritatile imediate pentru „Noul Coronavirus Countermeasures Automobile Council” vor fi schimbul de informatii si intelegerea situatiei, precum si studiul contramasurilor.

Grupul va include producatori auto, furnizorii si oficialii guvernamentali, potrivit anuntului.

Provincia Hubei din China, care include Wuhan, orasul despre care se crede ca este epicentrul bolii, a solicitat firmelor sa nu reia activitatea inainte de 11 martie din cauza coronavirusului – la mai mult de doua luni dupa ce se preconiza ca operatiunile vor fi reluate dupa vacanta Anului Nou.

Nissan Motor a fost nevoit sa inchida o parte din operatiunile sale in Japonia, pe 14 si 17 februarie, din cauza lipsei de aprovizionare a pieselor din Japonia.

Operatiunile din Japonia pentru Toyota Motor si Honda Motor nu au fost afectate de deficientele de aprovizionare la inceputul acestei saptamani. Un purtator de cuvant cu Toyota a confirmat joi ca operatiunile producatorului auto din Japonia nu au fost afectate. Purtatorii de cuvant pentru Honda si Nissan nu au raspuns imediat la cererile de comentarii cu privire la modificarile operatiunilor sau la noul grup de lucru auto.