În 2018, compania austriacă „Egger” a donat 10.000 de euro Casei de tip familial „Universul copiilor” din Rădăuți. Banii au fost folosiți pentru schimbarea mobilierului și pentru renovări interioare. Astfel, 14 copii se bucură de condiții de trai mai bune. În 2017, „Egger” a direcționat 10.000 de euro către Centrul Terapeutic Modular pentru Copilul cu Nevoi speciale AMA-DEUS din Siret prin donarea de echipamente de curățenie profesionale. Unul dintre directorii de la „Egger”, Ioan Banciu a spus: „Această inițiativă are deja doi ani și a fost foarte bine primită, atît de comunitate, cît și de clienții noștri care ne sprijină demersul. Ne bucurăm pentru că am contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru copiii de la Casa de tip familial „Universul copiilor” din Rădăuți”. Directorul a adăugat: „Apropierea de comunitatea locală este foarte importantă pentru noi, iar implicarea noastră în proiectele din proximitatea fabricii reprezintă o prioritate”. Din 2008, grupul „Egger” deține o fabrică la Rădăuți, unde are peste 800 de angajați. Acolo sunt produse plăci de PAL brut și melaminat pentru industria mobilei, dar și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail. Egger a investit aproape 500 de milioane de euro în dezvoltarea unității strategice de producție din Rădăuți.