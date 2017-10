Fabrica „Egger” din Rădăuți a organizat pe Stadionul Municipal cea de-a VII-a ediție a concursului „Egger is Running”, prin care adună fonduri pentru diferite cauze nobile. La actuala ediție, 82 de angajați ai companiei au alergat în total 700 de kilometri. Ei au strîns 3.500 de euro, pentru că „Egger” donează 5 euro pentru fiecare kilometru alergat. Beneficiarii fondurilor au fost 20 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură, dar care fac parte din familii cu o situație materială dificilă. Astfel, câte un cec în valoare de cîte 175 de euro au primit 6 elevi de la Colegiul Tehnic din Rădăuți, tot 6 de la Școala Generală nr.1 din Dornești, 5 de la Liceul „Lațcu Vodă” din Siret și 3 de la Școala cu clasele I-VIII nr.1 „Gheorghe Popadiuc” din Rădăuți. În anii precedenți, sumele strînse în urma derulării evenimentului „Egger is Running” au fost donate Orfelinatului „Universul copiilor”, Azilului de Bătrîni, Școlii Speciale Gimnaziale „Sf. Stelian” şi Clubului Sportiv „Bucovina”, toate din Rădăuți.

