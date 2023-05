EGGER România a împlinit 10 ani de la demararea activității de reciclare a lemnului prilej cu care la fabrica din Rădăuți reprezentanții companiei au organizat o conferință în care au fost prezentate aspecte legate de această activitate dar și aspecte legate de activitatea economică, despre trasabilitatea lemnului și despre viitorul acestei industrii. Au vorbit Alina Chifan- director vânzări Egger, Emilian Monac-specialist certificări Egger, Ion Banciu-director tehnic, Divizia Est a Grupului Egger și Paul Dima- expert forestier independent.

EGGER Romania a decis extinderea activității de reciclare a lemnului, demarate în 2012, prin deschiderea a două noi centre de colectare a deșeurilor (Timberpak), la Brașov, respectiv Arad. Astfel, numărul punctelor EGGER de colectare a materialului lemnos uzat, în România, se ridică la cinci, în condițiile în care alte trei centre au fost deschise anterior în București (Chitila și Cernica) și Cluj. Investiția EGGER în activitatea de reciclare, în România, se ridică în prezent la 20 de milioane de euro.

Obiectivul companiei este reducerea cantității de lemn rezultat din exploatările forestiere și folosit în producție prin creșterea utilizării de material reciclat, care poate proveni din: mobilier vechi, paleţi deteriorați, deșeuri de plăci aglomerate din lemn, ambalaje din lemn, deșeuri lemnoase de la construcții şi demolări, deșeuri lemnoase municipale sau biomasă.

”Ritmul de colectare a deșeurilor din lemn și de integrare a lor în producția EGGER România este mult mai accelerat decât anticipam în 2012, la demararea proiectului Timberpak. În cei zece ani de reciclare am reușit să folosim în producția de PAL o cantitate de 664.000 de tone de lemn provenit din deșeuri, cu recorduri înregistrate de la an la an. Obiectivul nostru este să creștem componenta de utilizare a lemnului reciclat în producție la 30%, până în 2030, și să extindem colectarea de la operatorii economici la gospodării, prin intermediul municipalităților. Pentru asta, suportul și implicarea administrațiilor locale sunt esențiale”, a declarat Alina Chifan, Director de Vânzări la EGGER Romania.

Centrele Timberpak colectează, depozitează și toacă deșeurile din lemn provenite din activitatea economică, după care sunt transportate la instalația de reciclare de pe platforma EGGER de la Rădăuți, care are ca scop optimizarea utilizării materiilor prime. Capacitatea anuală de prelucrare a instalației de reciclare este de 150.000 tone de material lemnos.

Fabrica EGGER din Rădăuţi este una dintre cele mai mari investiţii greenfield în România, cu peste 550 de milioane de euro investite până acum şi peste 850 angajaţi. Din totalul de angajaţi ai firmei de prelucrare a lemnului, 70% sunt din Rădăuţi şi din imediata apropiere. În 2022, EGGER România a înregistrat o cifră de afaceri de 2,28 miliarde de lei, în creștere cu 10% față de anul anterior.

Totodată, din 2006 până în prezent, operaţiunile desfăşurate pe platforma EGGER de la Rădăuţi au generat peste 250 de milioane de euro în taxe şi impozite locale și naționale: impozit pe profit, TVA, taxe şi autorizaţii, precum şi impozite pe construcţii speciale.

Grupul EGGER deține din 2008 o fabrică în România, la Rădăuți, județul Suceava. Fabrica are peste 850 de angajați. La Rădăuți sunt produse plăci de PAL brut și melaminat pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail. EGGER a investit peste 550 milioane Euro în dezvoltarea unității strategice de producție din Rădăuți, într-o locație de producție complet integrată și dotată cu tehnologie de ultimă generație.