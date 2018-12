2018 a fost un an greu, cu multe decese în rândul vedetelor. Artiști de calibru ne-au părăsit, lăsând mai săracă lumea scenei, a televiziunii, dar și a radioului, notează click.ro.

Actrița Aimee Iacobescu a murit la 71 de ani, pe 27 martie, chiar de Ziua Mondială a Teatrului, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. Deși toată lumea știa că e născută pe 1 iulie 1946, actrița Aime Iacobescu a declarat, într-un interviu din Jurnalul Național, că de fapt s-a născut în noaptea de 23 iunie, lucru cunoscut doar de familie și de apropiați, potrivit sursei citate.

Actriţa Carmen Stănescu a murit pe 11 aprilie, la vârsta de 92 de ani, în timp ce cunoscuta cântăreaţă de muzică populară Ionela Prodan s-a stins din viață pe 16 aprilie, pe patul de spital de la Elias, unde se afla internată de mai multă vreme, mai precis de pe 16 martie.

Fostul comentator sportiv Cristian Țopescu a încetat din viață pe 15 mai, la vârsta de 81 de ani, în urma unui stop cardio-respirator iresuscitabil.

