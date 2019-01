Duminică, 27 ianuarie, a avut loc prima semifinală Eurovision 2019, când s-au ales primii semifinaliști ai marii competiții de voci. În seara de debut a semifinalelor au concurat 11 participanți, care și-au pus la bătaie toate atuurile pentru a demonstra că merită un loc în marea finală Eurovision 2019, notează click.ro.

Primii finalişti ai concursului Eurovision România, potrivit membrilor juriului, înainte de votul telespectatorilor, sunt formaţia Trooper, Teodora Dinu, Lucian Colareza & Dya, trupa We are the ones şi câştigătoarea concursului X Factor, Bella Santiago, potrivit sursei citate. Cel de-al şaselea finalist, votat de public, este viitoarea mămică Mirela Vaida.

