Dacă la un moment dat în această după amiază județul Suceava dădea semne că poate recupera diferența față de media națională în privința prezenței la vot spre seară s-a cam pierdut tempoul. Datele de la ora 19 arată că în județul Suceava prezența la vot a fost de 42,89% în timp ce media națională era de 47,12% o diferență de aproape 5%. Asta în condițiile în care la ora 16 diferența între procentul județean și cel național era de aproape 2%. Astfel, până la ora 19 votaseră 258.957 de suceveni din care 236.568 pe listele electorale permanente, 21.045 pe listele suplimentare și 1.344 cu urna mobilă. La nivel național primul loc îl ocupă în continuare județul Ilfov cu 63,66% iar ultimul Harghita cu 21,58%.

