Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, s-a vaccinat anticovid astăzi dimineață la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Harșovschi a ținut ca gestul său să fie făcut public recurgând la un live pe facebook pentru ca oamenii să vadă care sunt pașii ce trebuie făcuți din momentul intrării în centrul de vaccinare și până la ieșire. În fața asistentei care pregătea serul viceprimarul a recunoscut că are emoții dar a încercat să facă ceva glume pentru a crea atmosferă. La final Harșovschi a ținut să o complimenteze pe asistenta care i-a injectat serul salvator. ”Ați avut o mână foarte fină”, i-a spus viceprimarul asistentei mulțumit că nu a simțit nicio durere. Lucian Harșovschi i-a îndemnat pe suceveni să se vaccineze arătând că ”vaccinurile au salvat omenirea de nenumărate ori”.

, 1.0 out of 10 based on 2 ratings