Mare bucurie în familia fostului președinte al României, Traian Băsescu. Acesta va deveni bunic a patra oară! Elena Băsescu este gravidă în șase luni, iar tatăl copilului este Cătălin Tomata, un afacerist mai tânăr decât ea cu 12 ani, informează click.ro.

”În doar trei luni, mi se va îndeplini astfel dorinţa de a avea cel puţin trei copii. Eu şi Cătălin suntem foarte bucuroşi şi, fără să aveţi parte de imagini de la nuntă, deoarece am trăit o experienţă de genul acesta şi-mi ajunge, vom fi doi părinţi foarte buni pentru copilul nostru.Vă mulţumesc tuturor pentru gândurile bune, iar, când vor fi lucruri importante de comunicat, ca şi până acum, le voi comunica eu”, a scris astăzi Elena Băsescu pe pagina ei de socializare, potrivit sursei citate.

