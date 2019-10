După un an de zile, timp în care Elena Gheorghe a lansat doar single-uri în aromâna, inclusiv albumul “Luna Alba”, artista a lansat acum o piesă de dragoste în limba romană. “Numele tău” este titlul piesei mult așteptate de către publicul artistei și prezintă povestea unui roman de iubire cu deznodământ fericit, notează click.ro.

“Nimic nu e mai frumos pe lume decât să trăiești «o poveste de dragoste adevărată», acea dragoste pură pe care n-o întâlnești decât o singură dată în viață după părerea mea, acea dragoste care poate trece peste greutăți, peste defecte, peste orice și nu se stinge niciodată. În relația mea cu soțul meu am trecut prin foarte multe încercări, am trecut peste cuvântul familiei, peste cel al trupei din care făceam parte amândoi (n.r. Mandinga), chiar și cu riscul că vom fi dați afară, am trecut prin Rai și Iad și cine ne cunoaște cu adevărat știe despre ce vorbesc, însă dragostea noastră întotdeauna a învins și îi mulțumim Celui de Sus în fiecare secundă pentru asta”, a spus Elena Gheorghe, conform sursei citate.

