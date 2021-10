Elena Merișoreanu a învins Covid-ul la 72 de ani! Îndrăgita artistă de muzică populară a fost externată duminică, după ce nouă zile s-a luptat cu boala pe patul de spital. Acum artista se află acasă, în convalescență, și spune că a rămas cu sechele după ce virusul i-a afectat capacitatea pulmonară, potrivit click.ro.

„Trebuie să mă plimb prin curte acum. Saturația cu care am ieșit din spital e bună: 98-99. Obosesc foarte repede, pentru că am avut plămânul afectat. Încă șapte zile nu am voie să ies în aglomerație”, a spus solista, conform sursei citate.

