Moartea fulgerătoare a Corneliei Catanga a căzut ce un trăsnet peste lumea artistică de la noi. Cântăreața a fost răpusă de Covid la 63 de ani. S-a stins în urma unui stop cardiorespirator, iar colegii sunt în stare de șoc! Cei care au luat legătura cu artista în ultimele două săptămâni spun că aceasta nu a vrut să dezvăluie în ruptul capului faptul că era bolnavă de Covid, potrivit click.ro.

Elena Merișoreanu, prietenă bună cu Cornelia Catanga, a luat legătura cu ea ultima dată chiar săptămâna trecută. Cântăreața i-a ascuns faptul că este bolnavă și s-a văitat, în schimb, că nu mai are deloc bani. „Am vorbit chiar de ziua ei, acum două saptămâni și apoi iar săptămâna trecută. Nu mi-a spuns că e bolnavă, ea se plângea de Gabi Luncă că e în spital. Se plângea mai degrabă că nu mai avea deloc bani. Nu are bani nici de înmormântare, am decis noi colegii să facem o chetă !Eu nu mă duc la înmormântare că nu avem voie. Are loc de veci, din câte știu eu în satul ei, lângă Buzău! Din câte știu și soțul ei, Aurel Pădureanu are Covid!”, a declarat Elena Merișoreanu în exclusivitate, pentru Click!

Solista Nicoleta Voicu a avut și ea un mesaj foarte acid la adresa celor care au comentat că familia Pădureanu nu are bani pentru înmormântarea Cornelei Catanga. Membri familiei Pădureanu au cerut chiar ajutorul lui Gigi Becali. „Rușine să vă fie celor care comentați urât despre Cornelia Catanga, chiar și astăzi! Ce știți voi despre nopțile nedormite ale artiștilor? Nu vă este rușine obrazului să comentați că nu au bani de înmormântare?! Studiile lui Alex Pădureanu, fiul ei, o somitate a muzicii clasice, jazz, lăutărească, orice, credeți că le-a făcut pe datorie? Nu, pe muncă cinstită și cu sudoarea frunții. Ce știți voi cei care criticați un artist despre durerile lui sufletești?! Il puneți la zid și-l ciuruiti în cuvinte. De doi ani de zile, pandemia asta a tăiat orice sursă de existență a multor artiști. Credeți că îi era ușor să povestească despre faptul că Alex este cel care o susține financiar? A murit într-o zi de Vineri a Postului Paștelui, asta să vă dea de gandit despre curățenia ei sufletească, iar veninul cuvintelor voastre să vă trezească conștiința și să vă lumineze mintea în drumul vostru spre iad. Fiți creștini, că e gratis!”, a scris artista, înverșunată, pe Facebook.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-elena-merisoreanu-o-sa-facem-cheta-pentru-inmormantare-ce-i-spus-ultima