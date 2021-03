S-au încins spiritele mai tare ca niciodată în muzica românească! Maria Dragomiroiu (56 de ani) a pornit un scandal de zile mari. Cântăreața de muzică populară a acuzat-o pe Elena Merișoreanu că este „mincinoasă, invidioasă și răutăcioasă”, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Replica Elenei Merișoreanu este usturătoare. Iată ce a declarat pentru Click! artista poreclită „Merișor”.

Elena Merișoreanu (71 de ani) a luat foc la auzul acuzațiilor aduse de către Maria Dragomiroiu și i-a dat acesteia o replică usturătoare. „Maria Dragomiroiu este o solistă cunoscută, este plină de bani! Ea nu a fost angajată decât puțin timp, prin tinerețe, undeva la Scornicești, cum să aibă pensie?! Să zică merci că are și atât (n.r. 1200 lei).”, a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate, pentru Click!

Ranchinuna dintre cele două soliste ar fi pornit încă de pe vremea Ansamblului Rapsodia Română, acolo unde Elena Merișoreanu a cântat ani de zile. „Cum să fiu eu invidioasă pe cariera ei? Eu am 35 de ani pe cartea de muncă la Rapsodia Română, acolo unde ea a dat concurs și nu a intrat! Nu a ajuns Maria Dragomiroiu să mă facă pe mine invidioasă și mincinoasă. Eu am cântat 40 de ani, am fost laureată la Cântarea Românie! Ea când pleca și cânta pe la nunți, eu aveam spectacole prin țară”, a declarat Elena Merișoreanu, în Exclusivitate pentru Click.ro.

