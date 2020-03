În ciuda problemelor de sănătate, interpreta de muzică populară Elena Merişoreanu (71 de ani) îşi păstrează umorul. Luna trecută, artista care suferă de artroză a fost operată pentru a treia oară la picior. Deşi a fost o intervenţie dificilă, ea a glumit cu medicii şi le-a spus bancuri deocheate chiar în sala de chirurgie. Vedeta se simte bine şi abia aşteaptă să poarte din nou tocuri, potrivit click.ro.

„Dragilor, nu a fost deloc uşor, dar voi mă ştiţi că sunt o tipă jovială şi nu m-am putut abţine de la glume nici în sală, când domnii doctori m-au operat la picior. Mi s-a făcut anestezie, dar am fost conştientă, am văzut mişcarea din jurul meu şi în timp ce tăiau acolo cu fierăstrăul ăla, am întrebat: «Domnul doctor, mai aveţi mult până tăiaţi copacul ăla în pădure?!». Le-am spus şi bancuri cu prostii, i-am binedispus şi mi-au zis că nu au râs în viaţa lor cât au râs cu mine. Am avut noroc de o echipă de nota zece. Nu au vrut să primească nici un leu de la mine, am vrut să las şi eu cadou o sticlă de whisky şi mi-au spus că nu mă mai operează dacă fac asta. De ruşine, le-am lăsat un disc cu muzica mea. Au fost excepţionali”, a spus, pentru Click!, Elena Merişoreanu.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/merisoreanu-le-am-spus-bancuri-cu-prostii