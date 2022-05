Puține evenimente din istoria cunoscută sunt păstrate în amintire cu un romantism asemănător epopeii pline de pasiune, glorie și, în ultimă instanță, tragedie a regelui Henric al II-lea al Angliei și a frumoasei sale soții, Eleonora de Aquitania.

Eleonora a fost, fără îndoială, cea mai fascinantă femeie a Evului Mediu. Ducesă de Aquitania, provincie din sud-vestul Franței, era cea mai bogată femeie din Europa, iar capitala sa se afla la Bordeaux, orașul trubadurilor.

Cu părul ca pana corbului și cu ochii negri, se bucură de reputația de a fi fost în același timp înzestrată cu duh și cu o mare frumusețe. Măritată mai întâi cu anostul rege Ludovic al VII-lea al Franței, Eleonora l-a convins să îi acorde anularea căsătoriei după 15 ani și nu puține flirturi din partea ei, la un moment dat plângându-se că „se căsătorise cu un călugăr, nu cu un rege”.

La două luni după ce a scăpat de Ludovic al VII-lea, s-a căsătorit cu un bărbat care avea să ajungă și el rege în scurt timp, pentru că, în această zi a anului 1152, va deveni soția tânărului Henric Plantagenet, duce d’Anjou, în capitala propriului ei regat.

Henric avea numai 19 ani, în timp ce Eleonora avea 30, dar acest lucru nu a părut să conteze. Este posibil să se fi căsătorit pentru a-și pune la adăpost marile averi, însă atracția dintre cei doi era în mod cert puternică; Eleonora era însărcinată în aproape șase luni.

Henric și Eleonora au avut împreună opt copii și, la numai un an și jumătate de la căsătoria lor, el a devenit rege al Angliei. Și avea să fie un rege mare, întemeind o dinastie ce a durat peste 300 de ani.

Chiar și copiii lui Henric și ai Eleonorei au părut coborâți din cărțile de povești: Richard Inimă-de-Leu, marele războinic, și regele Ioan, cel mai vrednic de dispreț rege al Angliei.

În cele din urmă, a trebuit să vină și tragedia. Henric s-a plictisit de soția sa și mai ales de manevrele ei politice, izolând-o timp de 16 ani.

În cele din urmă, însuși Henric avea să fie hăituit până la moarte de unul dintre fiii săi rebeli.

Tot la 18 mai:

1525: Se naște pictorul flamand Pieter Brueghel cel Bătrân.

1803: Anglia declară război Franței lui Napoleon.

1846: Se naște bijutierul rus Peter Carl Fabergé.

1868: Se naște ultimul țar rus, Nicolae al II-lea.

Geo Alupoae, critic de teatru.