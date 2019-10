Într-o competiţie online din ce în ce mai acerbă pe nişa fashion, un nou brand s-a lansat în România. Este vorba despre Eles.ro, un brand care promite încă de la început.

Brand-ul Eles.ro a fost lansat astazi şi conţine o colecţie de haine exclusiviste, made in Italy. Site-ul conţine modele deosebite şi în trend de haine, genţi şi accesorii pentru femei. Target-ul principal este reprezentat de femeia preocupată de imaginea ei, femeia modernă, femeia care vrea să se simtă împlinită atunci când poartă haine de o calitate excepţională.

Ideea lansării magazinului www.eles.ro a venit în urma unei cercetări de piaţă amănunţite în urma căreia, fondatoarea magazinului, Eleş Diana, a observat o cerere din ce în ce mai mare de rochii şi compleuri, bluze şi pulovere, geci, paltoane, fuste, pantaloni, genţi, încălţăminte de o calitate superioară, la un preţ corect. Astfel, spre deosebire de magazinele online obişnuite de fashion, Eles.ro conţine haine provenite din capitala mondială a modei, Milano, haine superioare din punct de vedere al raportului calitate/preţ. Antreprenoarea şi în acelaşi timp fondatoarea brand-ului Eles, are o experienţă îndelungata in modă, fiind absolventa a Facultății de Brand & Management din Milano din cadrul „Accademia del Lusso”, cu una dintre cele mai bune note.

Diana Eleş s-a născut în România, iar la frageda vârstă de 2 ani, s-a mutat în Italia împreună cu familia. La vârsta de 22 de ani, era deja manager al unui lant de magazine de haine. Pentru că şi-a dorit foarte mult ca şi femeile din România să beneficieze de haine confortabile, genţi şi încălţăminte la moda de o calitate remarcabilă, a hotărât să lanseze magazinul online www.eles.ro în România, urmând ca în perioada următoare, brand-ul să se extindă şi în alte ţări din Uniunea Europeană.

„Am vrut să creez un brand pentru femeile care se simt mereu tinere şi libere, care sunt îndrăgostite de personalitatea lor puternică. Am adus din Milano, capitala mondială a modei, haine, genţi şi încălţăminte care să reflecte puterea stilului personal, noile trend-uri în materie de modă, dar şi mesajul că femeia poate să fie cool, fericită şi cu o atitudine pozitivă”, a declarat Diana Eleş, fondatoarea brand-ului Eles.

Pentru a celebra lansarea în România, toate comenzile beneficiază de un discount de 15% în primele 3 săptămâni de la lansare.