În zilele de 18 și 19 octombrie, polițiștii suceveni au identificat 42 de elevi în situație de absenteism școlar. Ei au făcut 8 informări către unitățile de învățămînt privind elevii depistați absentînd de la cursuri.

În aceeași perioadă, polițiștii au verificat 118 societăți comerciale în vederea prevenirii şi combaterii vînzării de produse din tutun şi băuturi alcoolice minorilor, fiind constatată o infracţiune. De asemenea, au fost aplicate 42 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 11.320 de lei.