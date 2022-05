Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” din Suceava s-a implicat alături de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane în campania ”stop traficului de persoane”. Câteva zeci de elevi ai acestui colegiu înarmați cu pancarte au protestat în tăcere astăzi după amiază în fața Palatului Administrativ trăgând un semnal de alarmă față de acest flagel. Alături de ei s-a aflat și directorul Virginel Iordache.

Traficul de ființe umane inseamnă comerț cu oameni şi folosirea acestora în scopuri profitabile de către infractori . Acest lucru poate insemna a forța sau păcăli oameni să se prostitueze, să cerșească sau sa muncească. Este un fenomen care implica multiple dimesiuni: este unul dintre cele mai grave crime din întreaga lume, o încălcare a drepturilor omului, un fenomen economic si social, un aspect penal, in care traficanții si nu victimele sunt infractorii.In marea majoritate a cazurilor există o abordare directă a victimei, se recurge la o convingere a acesteia in sensul acceptării unei aparente oferte avantajoase (promisiunea unui loc de munca in strainatate, tratament, oferta de studii etc.). Traficul este o afacere extrem de profitabilă pentru criminalitatea organizată, fiind a treia sursă de profituri ilicite după traficul de droguri şi traficul de arme. Modalitățile de exploatare pot consta in exploatarea sexuală, prin munca, obligarea la cerșetorie. Recrutorii recurg la oferte false de locuri de muncă in străinătate, in special profesii care nu implică o muncă calificată, anunțuri la mica publicitate, răpire. Tratamentul administrat victimelor poate consta: izolare, viol comis de una sau mai multe persoane, maltratare, amenințare, in unele cazuri uciderea victimei, dacă încearcă să evadeze sau amenință traficanții cu deconspirarea. Traficul de persoane este o încălcare a drepturilor omului. În fiecare an sunt traficate pe plan mondial între 2 şi 4 milioane de persoane – conform estimării Natiunilor Unite .