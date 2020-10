Colectivul clasei a X a F de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava a transmis un mesaj emoționat la despărțirea de directorul Renato Tronciuc care a pierdut lupta cu covidul.

Suntem binecuvântaţi, Domnule Director!

Noi suntem binecuvântaţi, Domnule Director! Pentru că v-am cunoscut. Puţin. Mult mai puţin decât ne-am fi dorit. Mult mai puţin decât ar fi trebuit.

Suntem binecuvântaţi pentru că, chiar şi în timpul acesta scurt, ne-aţi copleşit cu dragoste. Am simţit în fiecare zi, în fiecare ceas pe care l-am petrecut la şcoală, dragostea şi grija pe care ne-o purtaţi. Iar grija dumneavoastră pentru noi, Domnule Director, ne însoţea şi dincolo de poarta colegiului. Ne-aţi primit cu căldură, ne-aţi dat încredere şi curaj chiar din prima zi, la festivitatea de deschidere a anului şcolar.

Au fost apoi nişte întâmplări. Unele, în afara şcolii. Ştiţi dumneavoastră, vi le amintiţi cu siguranţă… V-aţi implicat în rezolvarea lor de parcă ne eraţi părinte. Nu aveaţi nicio obligaţie, nici o răspundere. Am văzut atunci cum grija dumneavoastră pentru noi depăşea cu mult limita unor atribuţii birocratice. Şi am înţeles că noi nu suntem doar elevii unui Colegiu pe care l-aţi adus în topul colegiilor din judeţ. Am înţeles că suntem parte a unei familii, a unei mari familii. Am înţeles atunci că ne veţi proteja şi veţi avea grijă de noi în toţi cei patru ani.

Dar aţi plecat… Prea brusc, prea devreme. Drum lin, Domnule Director! Şi, deşi ştim că nu e mai nevoie să v-o spunem, vă rugăm ca, de acolo, de sus, să vă uitaţi din când în când şi înspre Colegiul nostru. Să ne vegheaţi. Şi să aveţi grijă de noi!

Colectivul Clasei a X a F