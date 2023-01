Elevii Liceului Teoretic „Ion Barbu” din București au desfășurat, în cadrul Programului Școală-Ambasador al Parlamentului European (EPAS), o simulare a Parlamentului European, activitate ce a avut loc în Sala de Consiliu a Primăriei Sectorului 5. La această activitate, elevii juniori și cei aspiranți din cadrul EPAS, au fost primiți de către Melnic Constantin Ion, primarul intermar al Sectorului 5 și Rareș Hopincă, city manager-ul sectorului.

Tema pe care au abordat-o elevii în cadrul simulării Parlamentului European a fost dreptul de vot al tinerilor începând cu vârsta de 16 ani.

În opinia lui David Sterea, elev în clasa a XI-a, dreptul la vot de la vârsta de 16 ani reprezintă o măsură importantă pentru a încuraja participarea civică a tinerilor și a le spori reprezentarea în procesul democratic. „Comportamentul democratic al unui adolescent poate fi exercitat într-o societate doar dacă aceasta îi permite. Daca nu decizi pentru tine, altcineva va decide în locul tău. Tinerii au nevoie de o voce puternică”, este de părere David.

Mihai Botezatu, elev în clasa a X-a, a afirmat în cadrul simulării Parlamentului european faptul că „diferența dintre creierul unei persoane de 16 ani și creierul unei persoane de 18 ani este foarte mică. Pe lângă acest lucru, mai multe studii psihologice arată că valorile de bază și abilitățile sociale ale unei persoane își definitivează dezvoltarea la începutul adolescenței. Totodată, am observat că persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani sunt mult mai prezenți la urne decât cei de 20-30 de ani”.

În echipa contra s-a aflat Daria Constantinescu, elevă în clasa a XI-a, a fost de părere că „în momentul în care orice minte tânară este supusă unei noi încercări, aceasta trebuie să fie hrănită cu tot ce are nevoie pentru a-și înțelege cauza pentru care luptă. În cazul votului, tinerii trebuie să fie mai întâi învățați și apoi supuși unor alegeri cu caracter personal, fără să fie influențați cu ușurință de voci externe, această influență având loc, bineînțeles, de la lipsa de cunoaștere”.

În aceeași echipă contra s-a aflat și Tudor Oprea, elev în clasa a XI-a, care consideră că „reducerea pragului vârstei minime pentru a vota nu ar face decât să sporeasca masa de manipulare în rândul adolescenților, relativ lipsiți de discernământ, iar asigurarea unui drept de vot la o vârstă „prematură” poate influența și marca negativ viitorul oricărei persoane”.

„Simularea ședinței Parlamentului european a reprezentat, pentru echipa Școlii-Ambasador a Liceului Teoretic „Ion Barbu”, un examen de maturizare și maturitate. Deschiderea din partea Primăriei Sectorului 5 a fost factorul declanșator ca tinerii liceeni să desfășoare o dezbatere pertinentă, aprinsă și extrem de bine documentată pe o temă foarte provocatoare pentru generația actuală. E un început deosebit de promițător”, a declarat Luiza Crivăț, profesor coordonator al Programului EPAS din Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București.

„Programul „Școli-ambasador” al Parlamentului European le oferă elevilor posibilitatea de a-și înțelege drepturile în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene și de a afla mai multe despre rolul Parlamentului European. Totodată, acest program îi încurajează pe aceștia să participe activ la procesele democratice ale Uniunii Europene, ceea ce am făcut astăzi – o simulare a Parlamentului European, pe o temă de o importanță deosebită pentru tinerii de azi”, a declarat Cristian Tănase, profesor coordonator al Programului EPAS din Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București.

„Pentru că ne dorim să creăm legături strânse cu comunitatea locală, această activitate a avut loc în Sala de Consiliu a Primăriei Sectorului 5 și apreciem deschiderea de care reprezentanții primăriei au dat dovadă. Copiii s-au pregătit intens, atât Ambasadorii Juniori, cât și cei aspiranți. Fiecare elev a căutat informații despre legislația referitoare la dreptul de vot al tinerilor de 16 ani într-una din țările Uniunii Europene. Am avut în fața noastră niște tineri bine informați cu care liceul nostru se mândrește”, a declarat Ioana Constantin, profesor coordonator al Programului EPAS din Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București.

Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București este membru al programului Școală-Ambasador al Parlamentului European din anul 2020.