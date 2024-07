81 de elevi din municipiul Fălticeni care au obținut cele mai mari medii la Evaluarea Națională și Bacalaureat au fost premiați astăzi de primarul Cătălin Coman, de Zilele Municipiului. Festivitatea de premiere a avut loc pe pontonul din parcul „Nada Florilor”, valoarea totală a premiilor oferite de Primăria și Consiliul Local Fălticeni fiind de 59.200 de lei. La eveniment au participat elevii premiați, familiile și prietenii acestora, membrii ai Consiliului Local și conducerile unităților de învățământ din Fălticeni. Cătălin Coman a precizat că în total au fost premiați 25 de elevi pentru mediile obținute la Evaluarea Națională și 56 de elevi pentru examenul de Bacalaureat. Premiile au fost acordate tuturor elevilor care au obținut peste 9,50 (premiul fiind de 800 de lei), precum și primii trei elevi cu medii cuprinse între 9,00 și 9.50 (fiecare dintre aceștia primind câte 600 de lei). „Considerăm acordarea acestor premii un gest normalitate din partea Primăriei și a Consiliului Local de a da încă un motiv în plus pentru copii noștri din Fălticeni, adică voi, de a studia, de a învăța mult mai bine în continuare și de obține rezultate deosebite, atât în activitatea școlară cât și în tot ceea ce înseamnă activitățile pe care vi le propuneți în viitor. Și aici mă refer în primul rând la cei de clasa a XII-a care în mare majoritate urmează să treacă printr-un nou examen, admiterea într-o unitate de învățământ superior. Eu vreau să vă laud, să vă mulțumesc, să vă spun că sunteți de apreciat pentru notele pe care le-ați obținut. Și sunt convins că în continuare ne vom mândri cu voi”, a transmis Cătălin Coman. El a adăugat că printre 81 de elevi au fost premiați doi absolvenți de liceu care pot fi dați ca exemplu. „Au fost două situații speciale a unor copii premiați în afara criteriilor stabilite de către Consiliul Local, dar tot în urma hotărârii deliberativului local. Este vorba de Manoliu Elisabeta care a obținut 8,81 la examenul de Bacalaureat în condiții deosebite de sănătate, pentru că a fost victima unui accident rutier care din fericire nu s-a soldat cu probleme foarte foarte grave. Dar a fost nevoită să dea examenul de bacalaureat singură acasă cu o comisie specială. Și cu toate aceste traume și fizice și psihice a reușit să obțină o notă extraordinar de bună, cu o medie de 8,81. La fel am avut un elev, Claudiu Petru Gabor, de la Colegiul Tehnic Vasile Lovinescu care după Evaluarea Națională din urmă cu patru ani a intrat la liceu cu media 5. Iar după patru ani de liceu a finalizat cu 9,13. Deci o evoluție spectaculoasă. Și având în vedere că încercăm să stimulăm aceste cazuri și să fim un exemplu și pentru ceilalți, cu aprobarea Consiliului Local am decis să acordăm aceste premii. Sunt două povești de viață frumoase în ceea ce privește evoluția în cadrul educațional și eforturile acestor elevi care trebuie evidențiate și recompensate”, a declarat primarul din Fălticeni.

Pe lângă premiile în bani, elevii premiați au primit câte o diplomă și un cadou din partea sponsorului acestui eveniment, firma Alevia.