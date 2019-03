Junior Achievement România și Honeywell (NYSE: HON) au lansat anul acesta cea de-a doua ediție a iTech Skills and Challenge, un proiect educațional interactiv, în care peste 4.000 de elevi din clasele gimnaziale folosesc tehnologia și participă la activități menite să le îmbunătățească aptitudinile și competențele în domeniile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică).

iTech Skills and Challenge este susținut de Honeywell Hometown Solutions – programul de responsabilitate socială al companiei Honeywell – și conține activități în care elevii din clasele V-VIII învață Scratch, un limbaj de programare simplu, care îi ajută să își dezvolte competențele digitale, gândirea logică și creativitatea. Proiectul include atât programul la clasă, bazat pe activități learning by doing, cât și un eveniment Tech Challenge Day, organizat în luna aprilie la București și în cadrul căruia primele trei echipe câștigătoare sunt premiate. Elevii înscriși la competiția Tech Challenge Day, concepută special pentru a stimula lucrul în echipă și creativitatea, sunt grupați în echipe mixte și lucrează împreună cu voluntarii Honeywell pentru a găsi soluții care să rezolve o problemă dată.

„Cu o prezență în România de peste 20 de ani, principalul obiectiv al companiei de tehnologie Honeywell este dezvoltarea unei noi generații de tineri talentați, care să devină liderii de mâine. Suntem foarte mândri să putem oferi iTech Skills and Challenge alături de Junior Achievement România și sperăm ca acest proiect STEM să încurajeze și mai mult diversitatea şi incluziunea la locul de muncă”, a declarat Mihai Brana, director general Honeywell România.

„Cunoștințele de programare sunt astăzi o necesitate, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Prin crearea unor site-uri simple sau jocuri, elevii își exersează gândirea logică, abilitățile de proiectare și de rezolvare a problemelor, comunicând și exprimându-și ideile într-un mod unic și creativ”, a spus Ștefania Popp, CEO Junior Achievement România.

O noutate a ediției din acest an a proiectului iTech Skills and Challenge o reprezintă experiențele de tip job shadowing. Sub îndrumarea profesioniștilor din cadrul companiei Honeywell, elevii se familiarizează cu cerințele pieței muncii și află care sunt aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru a se putea adapta viitoarelor locuri de muncă. Coordonat de 65 de profesori de la 59 de școli din 24 de județe și 39 de localități, proiectul urmărește inclusiv cultivarea interesului fetelor pentru materiile STEM, încurajându-le să urmeze o carieră într-un domeniu tehnic. „Ideea derulării acestui proiect în școli a apărut ca urmare a introducerii cursurilor de Informatică în programa școlară ca disciplină de trunchi comun -, elaborată de Ministerul Educației Naționale pentru învățământul gimnazial. Această modificare a curriculumului național era una necesară, deoarece -studiile arată că interesul elevilor pentru materiile STEM apare în jurul vârstei de 12 ani”, a explicat doamna Ștefania Popp. În anul școlar anterior, la activitățile din proiectul pilot iTech Skills and Challenge, au participat 2.160 de elevi de gimnaziu (dintre care 54,7% fete și 45,3% băieți), coordonați de 26 de profesori de la 23 de școli, din București, Lugoj și Timișoara, și 26 de consultanți voluntari din cadrul companiei Honeywell. Angajații Honeywell au făcut peste 300 de ore de voluntariat, lucrând împreună cu elevii pentru a-i ajuta să-și dezvolte abilitățile digitale și competențele necesare unei cariere de succes.

„Mi-a plăcut foarte mult să particip la acest proiect, deoarece am învățat cum să scriu cod, simțindu-mă ca un adevărat IT-ist. Datorită acestui program, orele de Informatică și TIC au devenit mult mai relaxante și mai distractive. Mi-a plăcut și ora la care a venit un consultant voluntar de la Honeywell, care ne-a ajutat să amplasăm personajele în scenă și ne-a arătat câteva trucuri de programare”, a spus unul dintre participanții la proiectul pilot desfășurat anul trecut, elev în clasa a V-a la Colegiul Național Grigore Moisil din București.

„A fost o experiență frumoasă, atât pentru mine, ca profesor, cât și pentru elevii mei, care au fost foarte entuziasmați și au parcurs toate activitățile. Materialele au fost foarte bine realizate și ușor de utilizat“, povestește un profesor de la Școala Gimnazială Avram Iancu din București.

În acest an, programul se va derula în perioada martie-decembrie.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici.