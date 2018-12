Câteva zeci de ”diplome aniversare” au fost înmânate de către primarul Nistor Tătar cu preponderență elevilor merituoși de la școlile din municipiul Rădăuți dar și profesorilor lor în cadrul ședinței solemne a Consiliului la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Ședința care a avut loc în sala mare a Bibliotecii Municipale ”Tudor Flondor” a debutat cu o slujbă de pomenire a eroilor oficiată de un sobor de preoți urmată de discursurile invitaților. Emoționante au fost luările de cuvânt ale reprezentanților raionului Storojineț din Ucraina, cu care Rădăuțiul este înfrățit și ale orașului Chișinău din Republica Moldova.

Tătar: ”Începând de azi trebuie să lăsăm totul deoparte și să colaborăm cu toții. Trebuie să fim mai buni atât sufletește cât și uman”

”Ne aflăm într-un moment istoric când sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Noi la Rădăuți am dat dovadă că știm să omagiem eroii neamului și trebuie să știm că unii dintre aceștia au avut un aport esențial al realizarea Marii Uniri și își dorm somnul de veci aici la Rădăuți. Sunt bucuros că îi avem alături pe reprezentanții raionului Storojineț și pe cei de la Chișinău și vreau să mulțumesc Ministerului de Interne din Republica Moldova pentru că au răspuns invitației noastre și avem aici fanfara trupelor de carabinieri care ne va cânta și încânta. Vreau să vă asigur că noi Consiliul Local și Primăria vom face tot ce ne stă în putință să fim alături de toți rădăuțenii indiferent unde locuiesc ei. Se știe că mulți sunt plecați la muncă în străinătate și noi vom încerca să ținem relațiile cu ei, să-i ajutăm pe cât posibil, să le fim aproape și să dovedim că suntem cu adevărat buni români. Începând de azi trebuie să lăsăm totul deoparte și să colaborăm cu toții. Trebuie să fim mai buni atât sufletește cât și uman. La mulți ani România!”, a spus primarul Nistor Tătar.