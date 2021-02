Echipa de la Liceul Tehnologic Marmația din Sighetu Marmației, formată din Antonia Bohotici, Matei Gampe, Erik Szekely și coordonată de prof. Anuța Bologa, s-a plasat pe locul 3 al hackathonului organizat de JAE cu sprijinul Johnson&Johnson.

22 de echipe din 10 țări – Republica Moldova, Spania, Cipru, Rusia, Cehia, România, Israel, Slovacia, Serbia și Portugalia – au participat în perioada 28-29 ianuarie la cea de-a doua ediție a competiției, desfășurată online. Provocarea a constat în elaborarea unei idei inovatoare care ar duce la promovarea sustenabilității în industria farmaceutică, prin intervenții în domeniul producției, ambalării, prospectelor, managementul deșeurilor, distribuției și lanțului de aprovizionare.

Așa cum a declarat Matei Gampe: „Dorința mea, a colegilor mei, a tuturor participanților, de a găsi soluții creative, vine din nevoia de a găsi instrumentele eficiente pentru a ajuta planeta noastră să se vindece.”

Aplicând o combinație de abilități antreprenoriale în domeniile STEM – Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică, echipa coordonată de prof. Anuța Bologa a dezvoltat un proiect de înlocuire a ambalajelor de plastic ale unui produs destinat igienei dentare cu capsule vegetale, având ca rezultat principal reducerea poluării mediului. Dimensiunile mici ale capsulelor determină, de asemenea, un transport mai simplu pentru utilizator și ușurință în administrare, prin folosirea unei doze unice eficiente.

„Nu numai că am câștigat locul al treilea, dar am câștigat experiență și încredere în forțele proprii. Acest concurs mi-a demonstrat că totul este posibil în viață dacă îți dorești cu adevărat. Ne bucurăm că am putut să reprezentăm România și să vă facem mândri!”, a spus Antonia Bohotici.

Colegul său, Erik Szekely, a completat: „A fost o experiență interesantă, dar și tensionată în același timp. Aș putea spune că a fost într-adevăr o provocare ținând cont de faptul că am avut 24 de ore pentru a termina proiectul, ca să prezentăm ideea juriului. Prin colaborare și organizare ca echipă, am reușit să avem o inovație bine structurată și gândită realist.”

Junior Achievement Europe a postat anunțul acordării premiilor pe pagina sa de Facebook: https://www.facebook.com/79863788373/posts/10158923977943374/

STEMEduHack face parte din proiectul WiSTEM²D: Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing, and Design, lansat de Johnson & Johnson în 2015 și care urmărește cultivarea interesului fetelor pentru STEM²D și încurajarea lor pentru a urma studii și cariere în aceste domenii, general acceptate ca fiind preferate de băieți.

Mai multe informații despre proiect: https://www.stem2d.org/; https://jar.ro/wistem2d

Despre WiSTEM2D

Dezvoltat de Johnson & Johnson și lansat pe plan internațional în 2015, în parteneriat strategic cu Centrul de Educație Științifică Smithsonian, Junior Achievement Worldwide și FHI360, WiSTEM2D vizează creșterea numărului de fete care aleg să urmeze cariere în domeniile STEM2D și încurajarea generațiilor viitoare de ingineri, cercetători și profesioniști de a-și asuma un angajament pe termen lung față de carierele din aceste domenii. Programul este deja în curs de desfășurare în țări precum Irlanda, Japonia, Marea Britanie, Africa de Sud, Singapore și Statele Unite.

În România, începând cu anul școlar 2018-2019, proiectul WiSTEM2D se derulează cu sprijinul financiar al Johnson & Johnson România și al consultanților voluntari din cadrul companiei.

Mai multe informații despre programul internațional la: https://www.jnj.com/wistem2d.

Despre Johnson & Johnson

În cadrul Johnson & Johnson, credem că o sănătate bună stă la baza vieților vibrante, a comunităților prospere și a progresului. De aceea, de mai bine de 130 de ani, am depus toate eforturile pentru a menţine sănătatea oamenilor, la orice vârstă și în orice etapă a vieţii. Azi, în calitate de cea mai mare și mai extinsă companie din lume dedicată îngrijirii sănătății, ne întărim angajamentul de a ne folosi această dimensiune în slujba binelui. Facem eforturi să îmbunătățim accesul și accesibilitatea, să creăm comunități mai sănătoase și să oferim posibilitatea tuturor oamenilor, oriunde s-ar afla, să aibă o bună sănătate mintală, un corp sănătos și să beneficieze de un mediu înconjurător sănătos. Cu pasiune, știință și prin inovaţie ne propunem să schimbăm profund traiectoria sănătății pentru umanitate. Aflați mai multe pe www.jnj.com. Urmăriţi-ne pe @JNJNews.

Despre Junior Achievement (JA) România

Junior Achievement România, organizație nonprofit, a fost fondată în anul 1993 și este parte a JA Worldwide® USA și JA Europe. Junior Achievement este cea mai mare organizație internațională de educație antreprenorială, economică, financiară și STEM, de orientare profesională, sănătate și dezvoltare a abilităților pentru viață, programele sale fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume. În România, programele JA de tip „learning by doing“ și „project based” sunt urmate anual de peste 230.000 de elevi și studenți din peste 1.700 de instituții de învățământ și se desfășoară local în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri.

În 2019, Junior Achievement a celebrat 100 de ani de existență, iar în 2020, organizația s-a poziționat pe locul 7 în topul NGO Advisor, dedicat celor mai importante 500 de ONG-uri la nivel mondial.

