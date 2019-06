Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Excursie tematică pentru profesori și elevi români din Republica Moldova, în special din regiunea UTA Găgăuzia”, în județele Suceava și Iași, în perioada 21-23iunie 2019. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Episcopia Basarabiei de Sud.

În prima zi a excursiei profesorii și elevii români din Republica Moldova, regiunea UTA Găgăuzia, au vizitat Muzeul Mănăstirii Cămărzani, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou și CetateaSucevei.

A doua zi a excursiei tematice în România a reprezentat o adevărată incursiune în istorie, în care elevi și profesori din UTA Găgăuzia (Republica Moldova) au descoperit, cu bucurie în suflete, elemente-simbol ale identității și spiritualității naționale românești: Mănăstirea Putna, Mănăstirea Sihăstria Putnei, Chilia lui Daniil Sihastrul, Mănăstirea Voroneț, Mănăstirile Sucevița și Moldovița. La Putna participanții au admirat întregul ansamblu al mănăstirii, muzeul și mormântul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și bustul Luceafărului poeziei românești – Mihai Eminescu, amplasat la intrare, în curtea complexului monahal.

În ultima zi a excursiei tematice profesorii și elevii români au participat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Humor, una dintre cele mai importante ctitorii ale evului mediu moldovenesc, inclusă în patrimonial mondial al UNESCO. Ulterior grupul s-a deplasat la Iași, participanții vizitând Catedrala Mitropolitană, construită în stil neoclasic, dar și Palatul Culturii (sediul Complexului Muzeal Național „Moldova”), ambele înscrise în Lista monumentelor istorice.

Toate aceste locuri sfinte, la care musafirii noștri au poposit pentru reculegere și bogăție spirituală, reprezintă repere fundamentale ale creștinismului ortodox românesc, cu profundă însemnătate istorică, religioasă și arhitecturală.

„Ne întoarcem în drum spre casă, după trei zile minunate petrecute în România și deja ne este dor de tot ce am văzut, de oamenii și locurile în care am fost. Auzim și acum clopotele de le Putna care ne recheamă, mereu … Avem impresia că ne întoarcem pe alt drum, deoarece suntem alții, mai îmbogățiți, mai înduhovniciți, mai plini de speranță, de bucurie. Am trăit o experiență de neuitat. Mulțumim Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” si Episcopiei Basarabiei de Sud, pentru că au făcut posibilă o astfel de călătorie.”- Prof.conf. dr. Natalia Cuțitaru, șef catredra Filologie română, Universitatea de Stat din Comrat.

„Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă această călătorie, ce ne-a oferit o experiență deosebita: Putna lui Ștefan cel Mare, domnitorul tuturor românilor, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Palatul Culturii, locurile Unirii, Cetatea de scaun a marelui Ștefan de la Suceava, sunt locurile noastre nepieritoare, la care orice român trebuie să se raporteze. De asemenea, consider că această călătorie e o experiență de neuitat, care ne-a unit și pe noi, cei de la Comrat, într-un cuget și o simțire”- prof. Stefan Bejan, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Comrat (cu predare în limba română).

Proiectul se încadrează în Programul de Educație „Apostol Mărgărit”, din Planul de activități al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.