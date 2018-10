Elevii suceveni din clasa a VI-a încă nu au intrat în posesia manualelor de geografie. Manualele sînt retipărite, după ce au fost găsite mai multe greșeli. Șeful Inspectoratului Şcolar Județean, Gheorghe Lazăr a spus că elevii nu au de suferit din cauza întîrzierii, pentru că profesorii de la clasă cunosc programa şi pot să predea fără manual. Anterior, fostul ministru al Educației, suceveanul Valentin Popa a afirmat că noul manual de geografie de clasa a VI-a va fi distribuit în teritoriu săptămîna viitoare. El a precizat că formatul digital al manualului este deja pe site. Valentin Popa a mai anunțat că Ministerul nu are vreun cost legat de retipărirea manualului de geografie de clasa a VI-a.