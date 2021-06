Elevii din municipiul Suceava nu vor mai beneficia pe perioada vacanței de vară de bilete gratuite la transportul în comun. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a explicat că inițial această gratuitate a fost prevăzută într-o hotărâre de consiliu local în speranța că banii urmau să fie recuperați de la bugetul de stat. Din păcate, a spus Lungu, guvernul a anulat această facilitate prin OUG 50/2021 lăsând plata exclusiv în sarcina autorităților locale. ”Noi până acum în acest an am cheltuit în jur de 500.000 de lei pentru acest transport gratuit al elevilor. Pentru perioada de vară din păcate nu mai putem da gratuități. În consecință voi propune Consiliului Local ca în perioada 10 iulie-10 septembrie să nu acordăm aceste gratuități elevilor. Am apreciat elevii, îi susțin dar efectiv nu sunt bani la Primărie”, a spus Lungu.