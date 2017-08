Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va achiziționa nouă elicoptere și că și-ar dori ca un aparat de zbor să fie direcționat către ISU „Bucovina”. El a afirmat că a purtat discuții pe această temă cu secretarul de stat Raed Arafat. Președintele Flutur a spus că elicopterul este necesar pentru operațiuni de căutare-salvare în zona montană. De asemenea, el a declarat că a mai solicitat pentru ISU Suceava o autospecială de stins incendii cu spumă și utilaje pentru spargerea podurilor de gheață de pe rîurile din Bazinul Dornelor.

