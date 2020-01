Județul Suceava ar putea beneficia în curând de un elicopter SMURD. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi că a solicitat ministrului de interne, Marcel Vela, alocarea unui elicoper SMURD arătând că ministerul are în plan achiziționarea a șase elicoptere SMURD. ”I-am cerut vineri ministrului Vela dotarea județului Suceava cu un elicopter SMURD ca să fie acoperită zona de munte. Demult s-a promis și știu că pe listă sunt 6 elicoptere pentru achiziție și am cerut un elicopter SMURD care să fie arondat zonei de munte a județului nostru”, a declarat Flutur.

