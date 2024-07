Elisabeta și Cornel Lipă trăiesc o frumoasă poveste de iubire de 39 de ani și au împreună un băiat, pe Dragoș. Fosta mare canotoare a dezvăluit recent care este secretul unui mariaj echilibrat și fericit care ține de aproape patru decenii.

„Anul acesta împlinim 39 de ani de la căsătoria noastră, deci 38 avem sigur împliniți. Suntem împreună de o viață. Mie nu îmi vine să cred că au trecut atât de repede anii și că am ajuns la vârsta aceasta. Nu îmi vine să cred! Mă gândesc că abia am revenit de la a VI-a ediție a Jocurilor Olimpice, cam așa, pe acolo sunt. Lăsând gluma la o parte, mă bucur că suntem sănătoși, că ne facem viața, după atâția ani de zile, împreună. Eu zic că am reușit să păstrăm acest echilibru în căsnicie, în ciuda multor ani în care am fost plecată în cantonament. După ce a venit copilul pe lume, ocupă-te de el! Nu a fost ușor. Mă bucur însă că am avut această înțelepciune să ținem un echilibru în căsnicia noastră. Uite, și acum mă sună soțul! Simte că vorbesc despre el. Iată că am ajuns la vârsta aceasta frumoși, sănătoși…”, a declarat Elisabeta Lipă, pentru viva.ro, conform click.ro.

Sursa foto: Facebook

