ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO,unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, promovează expoziția virtuală realizată de Getac – producător de echipamente rugged–ce are ca obiect soluțiile „rugged” dezvoltate pentru a fi utilizate în domeniile transporturi și logistică.

Într-o perioadă în careevitareacontactului direct și aîntâlnirilor continuă să fie recomandată tuturor categoriilor sociale, transmiterea informațiilor esențiale despre produse și serviciicât mai aproape de utilizatorii direct interesațirămâne o provocare. Organizarea de evenimente de prezentare, informare și consiliere, așa cum se proceda până nu demult, nu mai reprezintă, din păcate, o opțiune viabilă. Cu toate acestea, industria nu a stat pe loc, ci a mers mai departe, continuând să inoveze și să introducă soluții noi, care să deservească mai bine publicul pentru care au fost proiectate, permițându-i acestuia să devină astfel mai eficient în activitatea desfășurată. De aceea, Getac, producător de echipamente rugged și partener ELKO Romania, a venit cu o soluție originală pentru a se adresa utilizatorilor din domeniile transport și logistică.

Producătorul a lansat “Getac Transport &Logistics Virtual Exhibition” – o platformă online dedicată prezentării celor mai noi tehnologii și soluții integrate „rugged” care vizează transporturile și logistica. Aceasta a fost concepută astfel încât să îi ajute pe profesioniștii din aceste sectoare de activitate să identifice mai ușor beneficiile aduse de produsele Getac de-a lungul întregului lanț logistic. Printre scenariile de utilizare se numără managementul aeroporturilor și alcăilor ferate, administrarea pasagerilor și a mărfurilor, managementul flotelor de camioane, digitalizarea și automatizarea porturilor și transportul de mărfuri. Toți vizitatorii expoziției virtualeau posibilitatea nu numai de a interacționa cu cele mai noi produse ale companiei, de a viziona materiale digitale, fișe de date și diverse perspective, ci și de a intra în legătură cu experții Getac.

Prin această inițiativă, partenerul ELKO Romania încearcă să ajute companiile, simplificând sarcina acestora de alege soluțiile digitale potrivite,capabile să le aducă nivelul de eficiență dorit. Printre multitudinea de tehnologii curente se numărăInternet of Things, inteligența artificială, realitatea virtuală sau augmentată și 5G, iar toate au ca scop optimizarea proceselor, reducerea costurilor și păstrarea competitivității, chiar și într-o piață dinamică și cu provocări variate.

Expoziția virtuală dedicată domeniilor transport și logistică reprezintă ocazia perfectă pentru a afla mai multe despre acestea, prin prisma celor mai noi produse și soluții Getac, precum noile tablete„rugged” F110 și UX10 – ambele puternic configurabile – concepute pentru profesioniștii din domeniile transport și logistică, care își desfășoară activitatea în condiții de mediu neprielnice. Acestora li se alătură soluțiile pentru profesioniștii din zona de „Handling”, precum GetacDevice Monitoring System (GDMS), GetacDrivingSafetyUtilityșiGetacKeywedgeBarcode Reader Utility.

Pentru vizitarea expoziției virtuale Getac vă invităm să vă înregistrați la link:

https://transportation-logistics-virtualexhibition.getac.com/home/?lang=en

Despre Getac

Getac este o subsidiară importantă a MiTAC-Synnex Business Group (cu o cifră de afaceri consolidată pentru 2015 de 28 miliarde USD). Getac a luat ființă în 1989, ca jointventure cu GE Aerospace pentru furnizarea de produse electronice destinate industriei de apărare. Astăzi, portofoliul Getac include notebook-uri și tablete rezistente, terminale și dispozitive video mobile pentru armată, poliție, pompieri, companii de utilități, asigurări și clienți care furnizează servicii pe teren. Pentru mai multe informații, vizitați getac.com.

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând 400 de producători și oferind o gamă largă de peste 40.000 de produse și servicii către mai mult de 10.000 de companii, producători de calculatoare, retaileri, integratori de sisteme din 31 de țări în Europa și Asia Centrală. Compania are peste 1.000 de angajați, iar cifra de afaceri a grupului în 2020 s-a ridicat la 2.2 miliarde USD (1.9 miliarde EUR).

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT – PC-uri, componente, electronice home&office, telefoane mobile, software, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, soluții smart building și smartcity – precum și electronice de consum. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom. Mai multe informații la: www.elko.ro