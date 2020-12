ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, anunță disponibilitatea în România a noului laptop de gaming cu diagonală a ecranului de 14” – Asus ROG Zephyrus G14.

Portabilitatea și aptitudinile de gaming sunt, cel puțin la o primă vedere, două caracteristici contradictorii ale sistemelor de calcul moderne. Tehnologia a evoluat însă atât de mult de-a lungul ultimilor ani, încât a permis dezvoltarea de laptopuri deosebit de puternice, cu performanțe excelente în jocuri, dar, în același timp, cu dimensiuni și greutate reduse, cărora li se adaugă o autonomie impresionabilă. Iar cel mai bun exemplu pentru un astfel de echipament îl reprezintă noul laptop de gaming distribuit de ELKO Romania – Asus ROG Zephyrus G14.

Datorită formatului compact, cu o grosime de nici 2cm și o greutate ce pleacă, în funcție de configurație, de la 1.6kg, Asus ROG Zephyrus G14 poate trece cu ușurință drept un laptop de business, care asigură portabilitatea și mobilitatea specifice acestui segment. Acestor caracteristici li se adaugă o baterie Li-Ion cu 4 celule de 76Wh, care poate susține activitatea de birou pe durata unei întregi zile de muncă, dar și un buton de pornire/oprire cu senzor de amprentă integrat. În ciuda acestor calități de ultra-portabil veritabil, modelul este echipat cu procesoare AMD Ryzen din seria 4000, soluții grafice până la NVIDIA GeForce RTX 2060, memorie RAM DDR4 de până la 16GB și SSD M.2 NVMe PCI-Express 3.0 cu capacitatea de până la 1TB. Toate acestea îl transformă în cel mai puternic laptop de 14” de pe piață, oferind astfel utilizatorilor cea mai bună experiență mobilă de gaming. Configurația hardware puternică este acompaniată de un sistem de răcire pe măsură, care îi permite să funcționeze în condiții optime, indiferent de scenariul de utilizare. Acesta este alcătuit din 4 radiatoare cu un total de 209 lamele, 5 heatpipe-uri și 2 ventilatoare de 12V cu câte 81 de pale fiecare și funcție de auto-curățare. Întregul ansamblu este responsabil de preluarea eficientă și evacuarea rapidă a căldurii produse de procesor, chip-ul grafic și etajul de alimentare.

Ecranul FHD sau WQHD, cu rată de reîmprospătare de 60 sau 120Hz, validat Pantone, asigură o acoperire de 100% a spectrului sRGB, ceea ce îl face potrivit atât pentru redarea celor mai noi jocuri de acțiune, cât și pentru crearea de conținut. Capabilitatea de a reda în condiții foarte bune conținut diversificat este asigurată și de sistemul audio, format din 4 difuzoare: 2 tweetere orientate către utilizator, pentru perceperea perfectă a frecvențelor înalte și 2 woofere orientate în jos, pentru redarea cât mai profundă a frecvențelor joase. Pentru putere optimă, a fost implementată tehnologia de amplificare Smart Amp, iar pentru claritate acustică sunt folosiți algoritmii Dolby Atmos. În ciuda dimensiunilor reduse ale laptopului, tastatura asigură confortul maxim, adoptând un design inspirat din zona de sisteme dekstop, cu taste direcționale ușor separate de restul tastelor și tastă Space cu dimensiuni mărite pentru o reperare tactilă rapidă, cursă de acționare de numai ½ din cursa totală și tehnologie N-Key Rollover.

Designul și construcția au beneficiat și ele de o atenție specială, astfel că Asus ROG Zephyrus G14 este disponibil în două variante – Eclipse Gray și Moonlight White. În ambele cazuri, rigiditatea superioară a carcasei este asigurată de o structură internă de tip fagure, care elimină flexibilitatea nedorită a carcasei, simultan cu menținerea greutății sistemului la un nivel cât mai redus. Palm rest-ul, confecționat dintr-un aliaj magneziu-aluminiu, a fost finisat în așa fel încât amprentele lăsate de utilizator după folosire să nu fie vizibile. Iar pentru personalizare, sunt disponibile configurații cu AniMe Matrix – o tehnologie revoluționară care presupune încorporarea a nu mai puțin de 1215 LED-uri miniaturizate în capacul metalic al laptopului, prevăzut, la rândul lui, cu 6536 perforații obținute printr-un proces CNC. Această matrice LED astfel obținută poate fi programată de utilizator după bunul plac, pentru a reda, printre altele, elemente grafice sincronizate cu muzica ascultată, animații GIF sau logouri animate.

Acest model de laptop de gaming poate fi comandat prin partenerii ELKO, fiind disponibil din luna ianuarie.

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând 400 de producători și oferind o gamă largă de peste 40.000 de produse și servicii către mai mult de 10.000 de companii, producători de calculatoare, retaileri, integratori de sisteme din 31 de țări în Europa și Asia Centrală. Compania are peste 1.000 de angajați, iar cifra de afaceri a grupului în 2019 s-a ridicat la 1.883 de milioane USD (1.682 milioane EUR).

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT – PC-uri, componente, electronice home & office, telefoane mobile, software, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, soluții smart building și smart city – precum și electronice de consum. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom. Mai multe informații: www.elko.ro