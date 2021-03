ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, anunță disponibilitatea produselor Intel® NUC 11 Pro Tiger Canyon.

Eficientizarea operațiunilor prin interconectare este condiționată de implementarea tehnologiei în toate domeniile de activitate, pe toate nivelurile unde poate aduce beneficii și accelera procese. Asta înseamnă, printre altele, migrarea către soluții cu arhitectură descentralizată, prin transferul capabilităților de procesare la nivel Edge. În acest fel, datele pot fi colectate, analizate și prelucrate la punctul de lucru, urmând ca de abia apoi să fie transmise către un nod central, reducând în acest fel necesarul de lățime de bandă, spațiul de stocare și, uneori, de timp. În acest scop este nevoie de tehnică de calcul fiabilă, în format compact, cu consum redus de energie și cu costuri relativ scăzute, dar care să ofere în același timp performanțe bune. ELKO Romania oferă ca soluție pentru toate aceste cerințe noile echipamente Intel® din gama Intel® NUC 11 Pro, cunoscute formal sub denumirea de Tiger Canyon.

Bazate pe procesoare Intel® Core™ din generația a 11-a, aceste sisteme compacte Intel® NUC (Next Unit of Computing), respectiv kituri și plăci de bază, sunt dotate cu cele mai recente tehnologii și interfețe, pentru a putea oferi utilizatorilor cele mai bune performanțe, cu un consum cât mai mic de energie. Cele două sisteme complet echipate sunt prevăzute cu procesoare Intel® Core™ i7-1185G7, respectiv Intel® Core™ i5-1145G7, cu tehnologie vPro, 16/8 GB memorie RAM DDR4, SSD NVME de 512GB și sistem de operare Windows 10 Pro. Gama este completată de nu mai puțin de 18 kituri, în dotarea cărora intră procesoare de la Intel® Core™ i3-1115G4, până la Intel® Core™ i7-1185G7, cu sau fără tehnologie vPro, în format „Tall” sau „Slim”. Ele suportă până la 64GB memorie RAM, două unități de stocare M.2 sau 2 M.2, plus una în format 2.5” și, la fel ca mini PC-urile, încorporează interfață Intel® Wi-Fi 6 AX201, porturi USB 4 și tehnologie PCIe Gen 4. Pe lângă posibilitatea montării unei unități de stocare de 2.5”, diferența dintre cele două formate disponibile – „Tall” și „Slim” – este dată de dimensiunile acestora – 117x112x54 mm, respectiv 117x112x37 mm. Gama este încheiată de cinci modele de plăci de bază, care integrează procesoare de la Intel® Core™ i3 până la Intel® Core™ i7, cu sau fără tehnologie vPro și care dispun, cu excepția interfeței WiFi, de aceleași capabilități și dotări precum mini PC-urile și kiturile.

Datorită modului în care a fost configurată, familia de produse Intel® NUC 11 Pro oferă maximum de flexibilitate, permițând clienților să aleagă soluția care răspunde cel mai bine nevoilor lor. Nu contează dacă utilizatorii doresc un sistem complet, un kit pe care să îl poată configura singuri sau doar o platformă în jurul căreia să își poată construi sistemul dorit, întrucât seria de produse Tiger Canyon oferă toate aceste posibilități. Produsele vor fi disponibile în România începând din luna mai prin intermediul rețelei de parteneri ELKO.

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând 400 de producători și oferind o gamă largă de peste 40.000 de produse și servicii către mai mult de 10.000 de companii, producători de calculatoare, retaileri, integratori de sisteme din 31 de țări în Europa și Asia Centrală. Compania are peste 1.000 de angajați, iar cifra de afaceri a grupului în 2019 s-a ridicat la 1.883 de milioane USD (1.682 milioane EUR).

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT – PC-uri, componente, electronice home & office, telefoane mobile, software, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, soluții smart building și smart city – precum și electronice de consum. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom. Mai multe informații: www.elko.ro

