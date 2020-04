ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum, anunță extinderea portofoliului de produse comercializate, prin adăugarea soluțiilor Samsung smart signage. Gama de produse Samsung smart signage oferă integratorilor un plus de flexibilitate în proiectarea și implementarea de soluții integrate pentru orașe și locuințe inteligente sau pentru domeniul supravegherii.

Tehnologia modernă este cea care a permis dezvoltarea orașelor inteligente, a locuințelor super-tehnologizate și a spațiilor cu un nivel de siguranță sporit. Însă toate acestea au fost posibile prin implementarea de soluții integrate, care reunesc o multitudine de componente hardware și software, alese de fiecare dată în funcție de necesități, scenariu de utilizare și buget. Practic, astfel de abordări sunt cele care ne fac viața mai ușoară și ne permit să fim mai eficienți. Acesta este motivul pentru care ELKO se concentrează pe aceste soluții și oferă integratorilor și partenerilor din România cele mai performante echipamente necesare pentru dezvoltarea acestor domenii. Alături de branduri de top din domeniul supravegherii video, smart city sau smart building, ELKO Romania își completează acum portofoliul cu display-urile profesionale Samsung, inclusiv soluții de tip outdoor sau window displays.

”ELKO are ca strategie dezvoltarea continuă a portofoliului prin adăugarea de produse performante ce vin în întâmpinarea cerințelor partenerilor noștri. În acest context, gama de display-uri profesionale Samsung completează oferta noastră pentru domeniile smart city și smart building, precum și pentru zona de supraveghere video și securitate. Prin parteneriatul nostru cu Samsung Electronics Romania, portofoliul ELKO este îmbogățit cu soluții profesionale pentru mediul de afaceri.”, a declarat Carmen Stanciu, General Manager ELKO Romania.

Prin parteneriatul cu Samsung Electronics Romania, ELKO va distribui în România produsele din categoria business-to-business dezvoltate de producătorul coreean. Printre acestea se numără o serie de echipamente dedicate utilizării în interior sau exterior, precum ecrane destinate camerelor de control centralizat al securității sau soluții de afișare publică digitală. Cu ajutorul acestor soluții, utilizatorii pot urmări, de exemplu, într-un mod mult mai eficient, fluxurile de date de orice natură și se pot adresa publicului cu mesaje personalizate. Pentru captivarea atenției publicului țintă, soluțiile de afișaj digital oferă un avantaj competitiv prin afișarea de mesaje dinamice în timp real și o experiență de vizualizare deosebită.

Pentru a monitoriza mai multe fluxuri de informații în mod eficient, factorii de decizie trebuie să aibă acces la informații clare, iar tehnologia de afișare trebuie să asigure o bună calitate a imaginii și eficiență operațională, să fie fiabilă, pentru a face diferența în luarea celei mai bune decizii. Toate aceste soluții pot fi integrate cu echipamente profesionale din portofoliul actual ELKO, completând astfel oferta dedicată rețelei de integratori. Portofoliul care include acum produsele Samsung va oferi un plus de flexibilitate în dezvoltarea de soluții complete, cu care integratorii se pot adresa unui segment de piață mai larg.

De la modernizarea sălilor de conferințe și reinventarea modului de a colabora – atât în educație, cât și în mediul de afaceri – până la creșterea nivelului de siguranță publică, ELKO Romania va oferi partenerilor săi mai multe posibilități de a-și optimiza soluțiile, în funcție de cerințele specifice ale clienților. În acest fel, ELKO își respectă promisiunea de extindere a portofoliului prin adăugarea de produse performante, capabile să îmbunătățească viața de zi cu zi. La rândul său, Samsung se bucură de o colaborare cu un distribuitor cu experiență pe piața B2B, axat pe promovarea soluțiilor integrate, cu competențe în dezvoltarea de proiecte de securitate și supraveghere video.

Despre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiră oamenii și creează viitorul prin tehnologii și idei. Compania redefinește lumea televizoarelor, pe cea a smartphone-urilor, a dispozitivelor purtabile, a tabletelor, a electrocasnicelor digitale, a sistemelor de rețea și memorie, a sistemelor LSI, a fonderiei și a soluțiilor LED. Pentru cele mai noi informații, vizitați Samsung Newsroom la http://news.samsung.com.

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând 400 de producători și oferind o gamă largă de peste 40.000 de produse și servicii către mai mult de 10.000 de companii, producători de calculatoare, retaileri, integratori de sisteme din 31 de țări în Europa și Asia Centrală. Compania are peste 1.000 de angajați, iar cifra de afaceri a grupului în 2018 s-a ridicat la 1.768 de milioane USD (1.497 milioane EUR).

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT – PC-uri, componente, electronice home & office, telefoane mobile, software, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, soluții smart building și smart city – precum și electronice de consum. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom.

Mai multe informații: www.elko.ro