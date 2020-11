ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, prezintă criteriile după care se selectează dispozitivele de conectivitate IIoT, pentru a obține optimizarea și eficientizarea proceselor din domeniul industrial.

Echipamentele IIot (Industrial Internet of Things) au eliminat granița dintre tehnologiile operaționale (OT) și cele informatice (IT), stimulând totodată extinderea pe scară largă a aplicațiilor distribuite, ceea ce a condus la o dispersare a dispozitivelor în teritoriu, de unde a luat naștere nevoia de comunicare directă cu servere amplasate în alte locații. Prin urmare, aspecte precum căile folosite pentru transferul datelor între diverse dispozitive, securizarea acestora și modalitatea de administrare a dispozitivelor sunt mai importante ca niciodată. În continuare, sunt prezentate trei criterii recomandate de experți, care ar trebui avute în vedere la alegerea soluțiilor de conectivitate a dispozitivelor, care să respecte cerințele ridicate ale aplicațiilor IIoT dintr-o lume interconectată.

Destinația datelor

Aplicațiile IIoT distribuite pe scară largă colectează în general date din locații diferite. Un exemplu foarte bun în acest sens îl reprezintă puțurile de foraj dintr-o aplicație petrolieră uzuală, ce pot fi distribuite pe suprafețe foarte vaste de deșert. Toate datele provenite de la un astfel de puț trebuie colectate și monitorizate constant, dar mai întâi de toate trebuie transmise undeva pentru a fi procesate, astfel încât să poată fi analizate. Pentru acest lucru, pot fi instalate computere la fiecare obiectiv, care să colecteze și să proceseze datele înainte de a fi transmise unui server remote pentru analiză avansată. Unele aplicații se bazează însă pe conectivitate și procesare la nivelul unui server în Cloud.

Prin folosirea dispozitivelor pentru conectivitate la fiecare obiectiv IIoT care să transmită datele operaționale (OT) către un server remote, se poate obține o reducere a timpului, eforturilor și costurilor implicate. Asta se datorează faptului că multe aplicații, precum cele din industria petrolieră, presupun colectarea unui volum relativ redus de date de la fiecare obiectiv, ceea ce înseamnă că eforturile și costurile presupuse de programarea și instalarea mai multor computere nu mai sunt justificate. Pe de altă parte, dispozitivele de conectivitate rezolvă problema într-un mod mult mai eficient și cu costuri mult mai mici.

Important este și tipul serverelor remote utilizate. În cazul servelor private, unul dintre cele mai folosite protocoale pentru conectarea sistemelor OT și IT este MQTT. În cazul serverelor Cloud publice, precum Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) sau Google Cloud, fiecare furnizor folosește propriile metode pentru colectarea datelor. Din considerente ce țin de compatibilitate, trebuie stabilit dacă vor fi folosite servere private sau publice înainte de a alege dispozitivele de conectivitate, astfel încât ele să fie compatibile, pentru a face economie de timp și de bani în etapa de dezvoltare.

Control deplin asupra dispozitivelor

Odată ce toate dispozitivele sunt conectate prin intermediul diverselor interfețe de comunicații, apare o nouă problemă: administrarea eficientă a mai multor sute de dispozitive de conectivitate diferite. Pe lângă operațiile de rutină, este necesară o monitorizare permanentă a dispozitivelor de conectivitate, astfel încât acestea să folosească întotdeauna cel mai nou firmware, în paralel cu reducerea la minimum a riscului de acces neautorizat, prin actualizarea datelor de autentificare pentru fiecare utilizator. Astfel de sarcini sunt simplu de dus la bun sfârșit atunci când numărul echipamentelor este unul redus și este folosit un singur dispozitiv de conectivitate, dar reprezintă o povară uriașă în cazul aplicațiilor IIoT care folosesc zeci de dispozitive de conectivitate de tipuri diferite.

Utilizarea unui instrument sau utilitar software pentru administrarea unui număr ridicat de dispozitive de conectivitate poate simplifica semnificativ rutina zilnică. În condițiile în care, în lumea IIoT, granița dintre IT și OT tinde să dispară, instrumentele de management trebuie să fie suficient de flexibile pentru a deservi utilizatorii din ambele domenii. Dincolo de capabilitățile de administrare a dispozitivelor multiple, este important și ca dispozitivele de conectivitate să fie prevăzute cu interfețe grafice pentru utilizatorii OT și cu interfețe de comandă pentru utilizatorii IT, astfel încât să permită optimizarea mentenanței de sistem.

Importanța securității cibernetice

Diversitatea dispozitivelor din sectorul industrial, arhitecturile distribuite și sistemele clasice accentuează vulnerabilitățile de securitate din zona aplicațiil

or IIoT, mai ales că multe dintre aceste dispozitive nu au fost proiectate ținând cont de securizarea cibernetică. De aceea, este esențial ca soluțiile de conectivitate să integreze funcții de securitate, care să protejeze aceste echipamente. Cu un număr tot mai mare de soluții de conectivitate disponibile pe piață, este însă din ce în ce mai greu de determinat nivelul de securitate oferit de acestea. De aceea, a fost introdus standardul IEC 62443 – un set de reguli și recomandări în materie de securitate, pe care producătorii de dispozitive ar trebui să le urmeze pentru a se ridica la nivelul celor mai recente norme din domeniul securității cibernetice.

Alegerea unui dispozitiv de conectivitate ar trebui să aibă loc ținând cont de câteva criterii, care arată că acesta suportă suficiente funcții de securitate și că permite definirea și controlul accesului la aplicațiile IIoT:

Identificarea și controlul celor care au acces la dispozitive;

Parole cu complexitate ridicată pentru control îmbunătățit al accesului;

Verificarea dispozitivelor autorizate înainte ca acestea să obțină acces la rețea și să comunice cu alte dispozitive;

Criptarea datelor confidențiale în rețea pentru a garanta integritatea acestora;

Criptarea datelor de configurare pentru confidențialitate sporită;

Selectarea unor furnizori de dispozitive care răspund rapid solicitărilor și remediază repede vulnerabilitățile.

Având în vedere aceste recomandări, interconectarea dispozitivelor IIoT poate fi o operație ușoară, sigură și eficientă. Moxa a dezvoltat o serie de soluții de conectivitate a dispozitivelor, printre care servere pentru echipamente cu interfață Serial, Gateway-uri pentru protocoale și dispozitive I/O remote, ce sunt distribuite de ELKO Romania pentru a facilita transmiterea ușoară, eficientă și sigură a datelor din teren către servere private sau publice. Și mai multe informații pe tema conectivității industriale sunt oferite de Moxa prin intermediul unui E-book.

Toată gama de produse Moxa este distribuită în România prin rețeaua locală de parteneri ELKO Romania. Pentru mai multe detalii despre soluțiile din portofoliul ELKO te invităm să iei legătura cu noi la: solutii@elko.ro.

Despre Moxa

Moxa este lider în conectivitate Edge, computere industriale și soluții de infrastructură pentru rețea, prin intermediul cărora asigură conectivitatea necesară segmentului Industrial Internet of Things. Având o experiență de peste 30 de ani în industrie, Moxa a asigurat conectarea a peste 65 de milioane de dispozitive la nivel mondial și deține o rețea de distribuție și furnizare de servicii pentru clienți extinsă în peste 80 de țări.

Pentru mai multe informații și detalii vizitați: https://www.moxa.com

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând 400 de producători și oferind o gamă largă de peste 40.000 de produse și servicii către mai mult de 10.000 de companii, producători de calculatoare, retaileri, integratori de sisteme din 31 de țări în Europa și Asia Centrală. Compania are peste 1.000 de angajați, iar cifra de afaceri a grupului în 2019 s-a ridicat la 1.883 de milioane USD (1.682 milioane EUR).

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT – PC-uri, componente, electronice home & office, telefoane mobile, software, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, soluții smart building și smart city – precum și electronice de consum. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom. Mai multe informații: www.elko.ro