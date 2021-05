Supravegherea video a devenit o necesitate pentru companiile mici, pentru filiale de birouri și, în special, pentru micile magazine sau afaceri din retail, fie ele individuale sau din cadrul unei rețele. Având ca prim obiectiv securitatea și integritatea angajaților și a clienților, precum și a bunurilor aflate în perimetrele vizate, sistemele de supraveghere pot juca un rol important și în ceea ce privește activitățile comerciale desfășurate.

Siguranță și experiență mai plăcută pentru clienți

Tehnologiile inteligente sunt concepute pentru a sprijini și a oferi consumatorului o experiență mai plăcută, mai rapidă și mai sigură la cumpărături. Monitorizarea fluxului de persoane în spațiile destinate interacțiunii cu clienții, dar și în spațiile în care accesul este interzis,reprezintă un motiv solid pentru care managerii se pot baza pe un sistem de supraveghere. Prevenirea unor infracțiuni prin descurajarea persoanelor rău intenționate sau furnizarea de înregistrări organelor de ordine pentru investigarea unor fapte de natură penală sunt doar două exemple în care un sistem de supraveghere își dovedește utilitatea. Prevenirea intrării prin efracție în spații cu acces restricționat, a furtului sau a agresării angajaților asigură atât echipei de management, cât și personalului, un grad sporit de siguranță.

În plus, sistemul oferă oportunități de a crește veniturile pentru spațiile comerciale: se poate redimensiona serviciul de pază, se poate aloca personalul comercial în zone în care este necesară interacțiunea cu clienții sau se poate urmări nivelul stocului de mărfuri la raft pentru o aprovizionare constantă. Monitorizarea numărului de clienți și distribuția lor pe zonele din cadrul magazinului poate furniza, în același timp, informații și statistici utile pentru punerea în practică a unor strategii de marketing menite să impulsioneze vânzările în funcție de interesul clienților pentru anumite categorii de produse sau în funcție de perioada din zi sau din săptămână în care se înregistrează vârfuri de încărcare.

Flexibilitate și scalabilitate

Utilitatea unui astfel de sistem este, prin urmare, dovedită. Rămâne la latitudinea echipei de management alegerea momentului de adoptare a acestuia. Care ar fi principalele obstacole în calea adopției? În primul rând, dimensiunea financiară a investiției ar putea duce la amânări, apoi temerile legate de complexitatea implementării și exploatării sistemului.

Cu o experiență solidă în furnizarea soluțiilor și produselor companiei Axis Communications, ELKO asigură prin partenerii săi consultanță, proiectare și suport tehnic pentru construirea unor sisteme de supraveghere scalabile, flexibile și adaptate nevoilor specifice micilor companii. Portofoliul larg al producătorului suedez permite dezvoltarea de soluții cu grad variabil de complexitate, pornind de la cele mai simple, cu o cameră de supraveghere și un mic sistem de stocare a imaginilor, până la soluții complexe ce acoperă întregi clădiri de birouri, spații comerciale sau depozite.

Elementul principal: camera video de rețea

Bineînțeles, elementul principal al unui astfel de sistem este camera video de rețea. De-a lungul celor peste 25 de ani de când a lansat prima cameră video de rețea, Axis Communications și-a dezvoltat permanent portofoliul pentru această categorie de produse și pune la dispoziția clienților și partenerilor săi o varietate de modele. Astfel, pentru acoperirea zonelor exterioare – căi de acces, perimetre, depozite și alte clădiri din perimetrul monitorizat – pot fi folosite camerele de exterior.

De exemplu, AXIS M2025-LE este o cameră de mici dimensiuni de tip bullet cu iluminare IR încorporată și calitate video HDTV 1080p (1920×1080 @30fps) ce oferă supraveghere de înaltă rezoluție și utilitate a imaginii, chiar și în condiții de iluminare foarte redusă, la 0,2 lucși. O singură cameră de acest tip acoperă un câmp vizual orizontal de 115°, ceea ce ajută la menținerea costurilor reduse datorită suprafeței acoperite. WDR – Forensic Capture optimizează înregistrările scenelor în condiții de iluminare complexe, iar pentru monitorizarea zonelor lungi și înguste, Axis Corridor Format oferă un flux video de tip „portret” care maximizează calitatea și utilitatea imaginii. În plus, tehnologia Axis Zipstream optimizează semnificativ stocarea și lățimea de bandă, asigurându-se în același timp că detaliile importante sunt capturate la calitatea completă a imaginii. Capabilă să opereze într-o plajă de valori de temperatură cuprinse între -30°C și 50°C, camera are un rating IP66, ceea ce înseamnă că are protecție completă împotriva prafului, uleiului și a altor materiale necorozive, chiar și împotriva jeturilor puternice de apă.

În cazul în care situația impune utilizarea unei camere cu caracteristici superioare, specialiștii ELKO recomandă modelul AXIS M2026-LE Mk II, care este echipat cu un senzor CMOS de 4 MP ce asigură o calitate a imaginii Quad HD 1440p (2688×1520 @30fps), iar câmpul vizual orizontal este de 130°.

Pentru condiții mai restrictive de iluminare, specialiștii ELKO propun modelele AXIS M3115-LVE și AXIS M3116-LVE de format „dome”, care asigură înregistrări clare chiar în condiții de întuneric. Cu ajutorul tehnologiei Axis Lightfinder, aceste camere fac vizibile zonele întunecate dintr-o scenă și captează detalii deosebite în condiții de lumină foarte scăzută. Rezultatul este o calitate excelentă a imaginii fără a fi nevoie de surse de lumină externe. Pentru înregistrări video color la rezoluții de 2MP, AXIS M3115-LVE are nevoie de o iluminare de 0,17 lucși, iar pentru cele alb-negru de doar 0,03 lucși, în timp ce AXIS M3116-LVE înregistrează color la rezoluții de 4MP în condiții de iluminare de 0,19 lucși și alb-negru la o iluminare de 0,04 lucși. Aceste modele au un rating IP67 și, în plus, sunt protejate anti-vandalism, fiind certificate la Impact conform IK08, echivalentul unei forțe de impact de 5J a unei mase de 1,7 kg lansată de la 300 mm deasupra suprafeței camerei.

Pentru spațiile interioare, se recomandă seria M30 de camere format „mini-dome”, modelele M3064-V, M3065-V, M3066-V, M3067-P și M3068-P fiind dotate cu senzori video ce variază de la 1MP până la 12MP și cu câmp vizual orizontal ce începe de la 83° pentru primul model până la 360° pentru ultimele două modele cu vedere panoramică.

În cazul în care este nevoie de o cameră de interior accesibilă și discretă, care să ofere supraveghere video de înaltă calitate în orice condiții de lumină, ELKO propune modelul AXIS M4206-LV. Cameră de rețea ultra-compactă și fiabilă, cu lentile varifocale motorizate, ce oferă imagini clare și detaliate, astfel încât să puteți urmări întotdeauna ceea ce se întâmplă în incintă, AXIS M4206-LV poate fi instalată discret, astfel încât să nu fie ușor de observat. Această cameră format „mini-dome” poate fi revopsită pentru a se integra perfect cu orice interior. Carcase clare și fumurii sunt, de asemenea, disponibile ca accesorii, astfel încât să puteți ascunde direcția în care este îndreptată camera. În plus, poate fi folosită ca un factor de descurajare vizibil pentru a preveni comportamentul antisocial prin utilizarea portului HDMI pentru afișarea fluxului video digital pe monitoarele de vizionare publice.

Transmiteți mesaje audio

La fel ca și camerele video de rețea alimentate PoE, corespunzător cu noile trenduri pe partea de audio, acolo unde se dorește poate fi inclus în sistem un difuzor pentru emiterea de alerte sau chiar pentru comunicarea bidirecțională cu persoanele din incintă sau din afara ei. Astfel, cu difuzorul de rețea AXIS C1410 puteți emite mesaje vocale pentru a furniza instrucțiuni atunci când este necesar sau să opriți o activitate nedorită și să avertizați persoanele rău intenționate detectate. AXIS C1410 este o unitate all-in-one. Nu este nevoie de amplificator separat și procesor de semnal. Procesarea semnalului digital preconfigurat produce o voce clară de fiecare dată. Memoria încorporată acceptă mesaje preînregistrate, însă personalul poate răspunde în timp real la notificări. Datorită microfonului cu care este echipat, AXIS C1410 acceptă, de asemenea, comunicarea bidirecțională, permițându-vă să primiți un răspuns imediat de la persoanele implicate, cum ar fi confirmarea instrucțiunilor transmise sau furnizarea de informații suplimentare atunci când este necesar. AXIS C1410 se conectează la rețeaua IP standard, deci nu este nevoie de cabluri audio speciale. Bazat pe standarde deschise, este ușor de integrat cu software-ul de gestionare video (VMS) și telefonie Voice over IP (VoIP) utilizând protocolul SIP. Prin intermediul aplicației preinstalate AXIS Audio Manager Edge puteți să gestionați și să controlați eficient sistemul audio cu funcționalități precum gestionarea zonelor și programarea conținutului. Pentru spațiile exterioare sau pentru cele interioare de mari dimensiuni de genul halelor sau depozitelor, specialiștii ELKO recomandă modelul AXIS C1310-E.

Controlați accesul

Controlul căilor de acces se poate face prin intermediul interfoanelor sau al cardurilor de acces. Pentru birouri sau pentru ușile folosite de angajații micilor magazine este utilizat interfonul AXIS A8105-E, un echipament care este în același timp o cameră de securitate completă, un instrument de comunicație bidirecțională și un dispozitiv de deschidere a ușilor. Interfonul este un element ce se integrează natural cu soluția de supraveghere. Puteți vedea, vorbi, identifica și deschide ușa vizitatorilor atât local, cât și de la distanță, folosind telefonul mobil, telefonul IP sau software-ul de management video, deoarece interfonul se conectează la sistemul dvs. la fel ca orice altă cameră de supraveghere și înregistrează ceea ce se întâmplă în afara ușii. Analiza video integrată, cum este AXIS Video Motion Detection, vă avertizează cu privire la amenințări sau acte de vandalism, astfel încât să puteți apela la ajutor și, în același timp, veți avea o înregistrare audio-video a incidentelor.

Controller-ul de uși AXIS A1001 asigură gestionarea accesului de bază în sistemele de dimensiuni mici și mijlocii. Livrat cu software-ul AXIS Entry Manager încorporat, AXIS A1001 se bazează pe o platformă deschisă și poate fi utilizat cu software de la alți producători, astfel încât să puteți beneficia de cel mai bun pachet software și hardware. Integrabil cu ușurință, controller-ul face pereche bună cu AXIS A4010, un cititor de carduri fără contact ce vă permite să folosiți majoritatea formatelor de carduri și prin intermediul acestora să puneți în aplicare politici de acces, să alocați angajații unor grupuri cu permisiuni specifice sau să permiteți/ restricționați accesul în anumite intervale orare.

O variantă simplă de gestionarea accesului temporar recomandată de specialiștii ELKO este integrarea unui interfon AXIS A8105-E împreună cu controllerul AXIS A1001 cu aplicațiile încorporate AXIS Visitor Access și Axis Entry Manager. Astfel, persoanele cărora li se permite accesul într-un anumit interval de timp primesc pe e-mail un cod QR generat de AXIS Visitor Access și prin intermediul acestuia camera video a interfonului va valida cererea de acces doar în intervalul stabilit.

Gestionarea informațiilor

Un sistem de supraveghere se bazează pe un dispozitiv de înregistrare de încredere. Nevoile unei firme mici sunt acoperite cu succes de AXIS S3008 Recorder, un dispozitiv de înregistrare compact dotat cu un switch PoE integrat ce permite conectarea a până la 8 dispozitive. Împreună cu AXIS Companion VMS, AXIS S3008 conectează și alimentează până la opt camere, interfoane și difuzoare ce pot fi puse în funcțiune cu doar câteva clicuri. Soluția poate fi extinsă cu ușurință de la furnizarea de supraveghere pentru un singur site, la supravegherea mai multorlocații, acoperind chiar și lanțuri întregi de magazine.

AXIS S3008 gestionează înregistrărileîn siguranță datorită hard disk-urilor cu caracteristici speciale, destinate sistemelor de supraveghere. Echipamentul asigură comunicații pe conexiune Gigabit pentru transmiterea de înregistrări video criptate în definiție UHD. În plus, pentru o securitate avansată, puteți accesa cu ușurință filmările de oriunde cu ajutorul serviciului Axis Secure Remote Access.

O soluție de supraveghere ușor de utilizat

Centrul de control al întregului sistem îl constituie software-ul de gestionare video (Video Management Software – VMS) prin intermediul căruia se realizează o supraveghere ușoară și intuitivă. AXIS Companion este un VMS ce vine în întâmpinarea utilizatorului, fiind simplu de configurat și chiar mai simplu de folosit! În plus, accesul securizat la imaginile în timp real sau cele înregistrate se poate face și de la distanță, chiar și prin intermediul unei aplicații mobile. Puteți avea în orice moment un control fără efort asupra sistemului de supraveghere. Notificările de alertă în timp real vă informează cu privire la orice activitate suspectă și pot fi personalizate pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Prin intermediul tehnologiei Axis Secure Remote Access, puteți să vă controlați camerele de oriunde și să vizualizați și exportați înregistrările, iar datorită gestionării flexibile a utilizatorilor, este, de asemenea, ușor de controlat tipul de acces al diferiților utilizatori.

Software-ul de gestionare video AXIS Companion este proiectat și validat pentru a se potrivi perfect produselor din portofoliul Axis Communications. Integrarea camerelor de rețea, a difuzoarelor și a video interfoanelor vă asigură că veți beneficia din plin de sistemul de supraveghere.

De la simplu la complex cu un simplu clic

Sistemele de supraveghere proiectate de specialiștii ELKO și bazate pe soluțiile Axis Communications se adaptează cu ușurință și se extind perfect în funcție de nevoile dumneavoastră. Atunci când afacerea crește, cresc și cerințele de securitate, iar soluția bazată pe elemente modulare și ușor integrabile, bazate pe standarde deschise, face ca procesul de extindere să fie o experiență simplă și intuitivă. Soluțiile pot fi comandate prin canalul de parteneri ELKO, iar mai multe detalii puteți solicita prin email către: solutii@elko.ro.

Despre Axis Communications

Axis contribuie la dezvoltarea unei lumi mai inteligente și mai sigure, prin crearea de soluții inovatoare, care ajută la îmbunătățirea securității și oferă noi moduri de dezvoltare a afacerilor. Ca lider al industriei de echipamente video de reţea, Axis oferă produse și servicii de supraveghere și analiză video, control acces, interfoane și sisteme audio complete. Axis are peste 3.800 de angajați în peste 50 de țări și colaborează cu parteneri din întreaga lume pentru a oferi soluții. Compania Axis a fost fondată în 1984 si are sediul central in Lund, Suedia.

Pentru mai multe informații despre Axis, vizitați site-ulwww.axis.com.

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând peste 400 de producători. Distribuitorul oferă o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 10.000 de companii, producători de calculatoare, retaileri, integratori de sisteme în 11 țări din Europa.

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT – PC-uri, componente, electronice home & office, telefoane mobile, software, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, soluții smart building și smart city – precum și electronice de consum. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom. Mai multe informații: www.elko.ro

