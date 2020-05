Ellie White (36 de ani), fosta solistă a trupei DJ Project, a stat cu inima cât un purice, azi-noapte, când hoții au încercat să-i forțeze ușa casei din Corbeanca. Mesajul disperat al artistei, postat pe Facebook, i-a pus în gardă și pe alți artiști care, timp de două luni, s-au filmat din casele de lux, devenind ținta infractorilor, notează click.ro.

Solista, căsătorită cu impresarul Doru Tinca, cu care are doi copii, Mihai și Maria, se află în stare de șoc: ”Starea de urgență s-a încheiat într-un mod apoteotic. Azi-noapte, în jurul orei 00.30, hoții au încercat să intre peste noi în casă. Oribil sentiment!”, a postat Ellie White, pe conturile sociale, fără să dorească momentan să mai ofere și alte detalii, potrivit sursei citate.

