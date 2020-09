Sir Elton John vrea să dea lovitura în plină pandemie. Obligat să își amâne turneul mondial de retragere, Elton John și soțul lui David Furnish s-au pus pe făcut bani din băuturi fără alcool. Ei au o livadă pe domeniul lor din Regatul Unit și au profitat de recolta bogată de mere pentru a lansa propriul lor suc de mere numit Woodside, potrivit click.ro.

Elton John, în vârstă de 73 de ani s-a făcut producător de suc de mere dintr-un singur motiv. Nu pentru că ar duce lipsă de bani, ci pentru că vrea să îi ajute și pe alții care au probleme cu alcoolul și drogurile. ”Am muncit din greu să devin om din nou, după ce am băut alcool ca un dement și m-am drogat. Am avut nevoie de 1.200 de întâlniri de-a lungul a trei ani în care am ascultat și nu am zis nimic pentru a mă repara. A trebuit să ascult sfaturile oamenilor din jurul meu și să le pun în aplicare chiar dacă nu îmi convenea. Sucul ăsta de mere m-a scăpat de droguri și alcool”, a declarat cântărețul, conform sursei citate. Elton John vrea să fie un exemplu pentru fiii lui Zachary și Elijah, de 7 ani și să fie un partener cât mai bun pentru soțul lui David Furnish.

