In ultimii 5 ani Elvetia s-a aflat intr-un continuu conflict cu Uniunea Europeana in ceea ce priveste politica de functionare a bancilor elvetiene. UE doreste sa propuna un acord-bilaterat, prin care relatiile comerciale dintre Uniune si bancile Elvetiei sa fie supuse reglementarilor astfel incat institutiile financiare din Elvetia sa respecte cadrul legislativ al UE.

Guvernul declara ca este pregatit sa accepte infiintarea unei instante speciale de arbitraj comercial care sa solutioneze litigiile juridice care decurg din relatiile bilaterale dintre Elvetia si UE.

Ministrul Afacerilor Externe, Ignazio Cassis, a anuntat sprijinul guvernului pentru o astfel de instanta, intr-un final, la Berna, acolo unde a facut publica de asemenea, o actualizare cu privire la eforturile actuale de a merge pe parcursul negocierilor privind un acord-cadru institutional intre Elvetia si UE.

Bancherii elvetieni se tem in continuare de pierderea suveranitatii, in cazul instituirii unor „judecatori straini”. Cassis nu a oferit detalii suplimentare despre cum ar arata o astfel de instanta de arbitraj, spunand insa ca toate negocierile au ramas deschise.

Un cadru oferit in 2018 pentru reglarea conflictelor intre UE si bancile Elvetiei

in ianuarie 2018 s-a oferit un asemenea cadru, ziarul NZZ citand surse conform caruia grupul arbitrar ar fi format din trei membri, fiecare parte numind un judecator, iar cel de-al treilea fiind ales de comun acord.

Insa Elvetia a tinut sa reitereze, de asemenea, faptul ca acordul-cadru institutional solicitat de Bruxelles se aplica numai in cazul a cinci dintre cele 120 de acorduri actual aflate in desfasurare intre Elvetia si UE: libera circulatie a persoanelor, recunoasterea reciproca a standardelor, produsele agricole, transportul aerian si transportul terestru.

Asadar, bancile nu erau incluse pe lista. Acesta este un semn ca bancile elvetiene doresc sa isi pastreze suprematia la nivel european, in ceea ce priveste politicile comerciale si financiare pe care le practica.

De asemenea, guvernul elvetian a declarat ca acordul-cadru – pe care Cassis il propune pentru suport in cadrul institutiilor elvetiene „nu este un obiectiv in sine, ci un instrument care sa permita o gestionare eficienta a celor cinci acorduri bilaterale in cauza”.

Reactii ale partilor cu privire la aceasta situatie tensionata

Negocierile continua totusi, in paralel, pentru a ajunge la acorduri si privind domenii precum echivalenta financiara, cooperarea in domeniul cercetarii, schimbul de date in contextul programului spatial Galileo, cooperarea in domeniul sanatatii publice si pe piata energiei electrice.

Comisia Europeana a reactionat pozitiv la declaratiile lui Cassis. Partidul Popular Conservator insa a criticat guvernul pentru plecarea la Bruxelles si a cerut inca o data ca acordul-cadru institutional planificat de UE sa fie eliminat si Elvetia sa ramana independenta in ceea ce priveste politicile bancare si institutionale.