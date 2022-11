Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a primit din partea ministrului apărării, Angel Tîlvăr, ”Emblema de Onoare a Armatei României” cu însemn de pace. „Ministrul Apărării Naționale dorind a răsplăti meritele domnului Fron Vasile Gheorghe în semn de apreciere pentru faptele deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului Armatei României, conferă Emblema de Onoare a Armatei României”, scrie pe Atestatul care însoțește medalia. De menționat că primarul Gheorghe Fron are un adevărat cult pentru eroii neamului. A construit în toate satele comunei monumente închinate eroilor cele mai renumite fiind Panteonul Eroilor din Cornu Luncii unde se află și monumentul închinat eroului slt.pm Constantin Puiu Mihailovici și Monumentul Eroului Poet Slt. pm Ioan Grosaru din Păiseni. Pe 11 noiembrie cu ocazia comemorării Zilei Veteranilor de război din teatrele de operații primarul Fron a organizat la Păiseni și Cornu Luncii două acțiuni emoționante și înălțătoare. La evenimentele de la Cornu Luncii au fost prezenți liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, deputatul PSD, Gheorghe Șoldan și subprefectul Florin Sinescu.

