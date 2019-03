Încă sunt foarte multe întrebări fără răspuns legate de situația Brexit-ului după data de 29 martie 2019. Aceasta este data oficială la care Marea Britanie se va retrage din Uniunea Europeană. Cât încă mai este timp, nu se știu toate condițiile. Emigranții și românii care s-au întors în România au multe întrebări despre rambursarea taxelor.

Adriana Ciupe, managerul companiei “RT Tax”, ne spune că anul acesta există un interes mai mare pentru rambursarea taxelor din Marea Britanie: “Avem multe cereri, persoanele sunt interesate dacă își pot rambursa taxele în aceleași condiții în viitor ca şi până. De asemenea, emigranții care se întorc, trimit documentele pentru rambursarea taxelor mai intens decât în anii precedenți. Ar fi prea îndrăzneț să spunem că oamenii sunt înfricoșați. Dar simțim faptul că emigranții care se întorc se simt îngrijorați sau anxioși.”

Totuși, sunt mai multe întrebări decât răspunsuri, iar procedura după Brexit va intra în vigoare în curând. Până acum, autoritățile fiscale din UK nu ne-au asigurat vreo informație legată de procesul de rambursare al taxelor. “Din păcate, nu putem confirma sau nega faptul că, după data de 29 martie, va exista posibilatea returnării taxelor. Nu avem astfel de informații. Totuși, recomandăm persoanelor care au muncit în UK în ultimii 5 ani să înceapă să își ramburseze taxele înainte ca Brexit-ul să intre în vigoare. Există o probabilitate mare că nu vor fi schimbări majore. Totuși, deoarece nu există nicio garanție, este mai bine să faceţi toate formalitățile din timp.” – spune A. Ciupe.

Sub legislația curentă, anul fiscal în Marea Britanie începe la data de 6 aprilie. Cetățenii români care au muncit în UK și s-au întors în România, pot rambursa taxele din ultimii 5 ani, deci anul aceste este posibil să aplice pentru rambursare taxlor încă din anul 2014. Se estimează că o medie de £ 860 de taxe plătite în plus sunt rambursate pe persoană. Alte proceduri sunt aplicate pentru persoanele care au fost self-employed, care trebuie să își trimită declarația fiscală în fiecare an până la data de 31 ianuarie. A. Ciupe ne spune: “Persoanele care muncesc sau au muncit ca self-employed trebuie să își completeze declarația fiscală fără nicio excepție – chiar dacă sunt doar înregistrați ca „Self-employed”, dar nu au lucrat în UK. Lipsa completării tuturor formalităților din timp, rezultă în primirea penalizărilor pentru întârzieri, începtând cu £ 100 pe lună.” Nu există nicio infomație dacă legile fiscale se vor schimba pentru cei care au fost self-employed după ce Brexit-ul intră în vigoare.

Momentan sunt aproximativ 411.000 de români care locuiesc în Marea Britanie. Cetățenii care se uită la știrile legate de Bretix au câteva opțiuni în viitor – să se întoarcă în România, să emigreze în țări mai bogate ale Uniunii Europene sau să rămână în ţară şi să ia în considerare obţinerea unui paşaport pentru UK.