Emil Mitrache (56 de ani), alias Americanu’ din serialul „La Bloc”, știe să se reinventeze. În ultimii ani, actorul nu a mai reușit să prindă nici un contrat în televiziune și prestează diverse job-uri. A fost patron de pizzerie, șofer de taxi și, mai nou, a ajuns ghid turistic pe pandemie, notează click.ro.

“Fac peste trei săptămâni 56 de ani. Bine, știu că n-arăt, dar asta e. Am făcut și sport. Am profesat în mecanică, am fost ultima generație care am prins repartiția. Acum sunt ghid turistic. Mai întâi am avut copii și pe urmă m-am căsătorit. Aș lucra și maine în televiziune. Cât am stat 3 ani în concediu n-a mai bătut nimeni la geam. Știi cum e, părăsești competiția și nu te mai caută nimeni”, a mărturisit Americanu’ din „La Bloc” la „Teo Show” (Kanal D), potrivit sursei citate.

