Dansator şi cântăreţ, fost câştigător la „Românii au talent”, Emil Rengle (31 de ani) şi-a mai încercat o dată norocul la o altă emisiune-concurs, şi anume „Survivor România”. Şi-a dorit să câştige din nou premiul cel mare, dar a reuşit doar să facă show. Dacă la început era „prietenul” tuturor, a ajuns să fie eliminat după ce şi-a atras antipatie din partea unora dintre colegii din echipa „Faimoşilor”, notează click.ro.

Despre tot ce s-a întâmplat în Dominicană şi cât a slăbit în cele două luni de stat în junglă, a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Click!

Click!: Ce ai făcut după ce ai ieşit din reality-show?

Emil Rengle: Am mâncat… şi de atunci parcă nu m-am mai oprit. Foamea constantă a făcut ca această experienţă să devină cea mai grea şi crâncenă prin care am trecut până acum

Cum a fost experienţa?

Din punct de vedere fizic a fost o experienţă foarte grea, mai ales că eu, ca şi tipologie, sunt slab.

Cu cine vei păstra legătura dintre foştii colegi? Ţi-ai făcut prieteni acolo?

“Pri­etenii” mei m-au trimis într-un mod mai puţin elegant spre casă, deci nu ştiu dacă mi-am făcut prieteni sau nu. M-a luat prin surprindere atacul dinaintea eliminării şi m-am simţit vândut ca ei să îşi poată continua jocul prin noi alianţe. Îmi respect fiecare coleg cu care am suferit cot la cot şi cu care am trăit experienţe pe care nu am să le mai trăiesc cu nimeni, niciodată, indiferent de cum va arăta viitorul nostru. Pe insulă acolo eşti rupt de realitate şi efectiv ai senzaţia că se creează realitatea Survivor.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/primetime/m-am-simtit-vandut-de-colegii-mei-de-la-survivor-413024.html