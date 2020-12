În perioada 1 ianuarie-4 decembrie, obiectivele Muzeului Național al Bucovinei au avut 91.487 de vizitatori, cu mai puțin de un sfert sub numărul de anul trecut, în timp ce încasările s-au cifrat la aproximativ un milion de lei, față de 2 milioane, cît s-a stabilit. Însă, prezent în studioul Radio Top, directorul instituției muzeale, Emil Ursu, a subliniat că între 9 martie și 26 mai obiectivele au fost închise din pricina crizei sanitare, iar din 26 mai funcționează numai Cetatea de Scaun, Muzeul de Istorie, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Științele Naturii și Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu”. El a arătat că încasările provin atît din taxa de acces, cît și din contravaloarea ciocolatei personalizate a muzeului ori a produselor meșteșugărești și geologice. Emil Ursu a declarat că s-au făcut eforturi destul de mari pentru autofinanțare, dar și că și-n acest an Consiliul Județean a fost generos cu Muzeul Național al Bucovinei, alocînd fonduri inclusiv pentru rezolvarea unor probleme pe partea de pază și protecție, pe partea de stingere a incendiilor și pe partea de conservare. Directorul a spus: „Per total, am încercat să minimizăm dezastrul. Nu am putut renunța la potențialii noștri vizitatori și, în consecință, am intensificat activitatea pe online. Aveam un singur cont de Facebook pe Muzeul Național al Bucovinei și am mai creat altele noi, la Cetate, la Muzeul Satului Bucovinean, la Muzeul de Științele Naturii și la Hanul Domnesc. Am făcut conturi separate pentru că am dezvoltat o serie de activități online pentru public, în special concursuri. Pînă pe 4 decembrie aveam 5 milioane 907.629 de urmăritori unici. Ceea ce este foarte bine”. Emil Ursu a mai spus că, personal, nu crede în online și a explicat de ce: „Vrei, nu vrei, muzeul înseamnă piesă originală. Emoția există doar în legătură cu piesa originală. Ca atare, în momentul în care eu pun o fotografie cu o piesă de la muzeu nu are nici o relevanță, decît informativă. Vrei, nu vrei, muzeele există pentru că au piesele originale. Altfel, nu existau pentru că rezolvau mall-urile și problema asta. Însă, concursurile în online au tentat copilul, precum și adultul să realizeze ceva. Ocupîndu-și un timp, copilul nu are sentimentul că este în afara muzeului. El este provocat de muzeu și-n atare condiții am ajuns aici”. Emil Ursu a menționat că tot de la izbucnirea pandemiei, utilizînd aplicația Zoom elevii au vizitat organizat Cetatea de Scaun. El a precizat: „Pur și simplu, în 40 de minute, cît ține o sesiune Zoom, elevii vizitau Cetatea. Ne-au trimis fotografii. Unii vizitau din clasă, cu ajutorul unui ecran pus la dispoziție de școală și am avut foarte multe solicitări. Apoi, am avut concursul de machete în Cetate. Deci, s-au găsit acele activități care să provoace creativitatea și să ocupe timpul, în special elevilor”.