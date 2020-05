Solista cu chip de păpușă, Emilia Dorobanțu (27 de ani), a suferit un șoc, pe 2 ianuarie 2020, când casa părintească din comuna Curtișoara, județul Olt, a ars ca o torță. Vedeta și-a deschis sufletul, pentru cititorii Click!, la patru luni de la tragedie. A povestit despre campania umanitară în care este implicată, pe perioada pandemiei de coronavirus, despre spectacolul pe care l-a susținut pe 1 Mai, în fața a 4.000 de scaune goale, la Sala Palatului, dar și despre ritualurile de frumusețe. În plus, are ambiția ca părinții ei să revină în casa lor, muncind cot la cot cu muncitorii, la renovare.

Click! Ați reușit să refaceți casa părintească din Curtișoara, făcut scrum în ianuarie, în urma unui scurtcircuit? Ce pagubă a fost?

Emilia Dorobanțu: Din păcate nu am reușit să mai salvăm nimic și am fost nevoiți să o luăm de la zero. Casa părintească este în lucru, am reconstruit etajul și acoperișul. Adevarata bogăție sunt părinții mei, care m-au crescut și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt sănătoși. Premiile, trofeele obținute de-a lungul anilor, la concursuri, și peste 100 de costume populare au ars, dar mi-au rămas cele mai de preț – glasul meu care mă poartă peste tot și publicul care mă ascultă.

