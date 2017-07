Eminem a dezvăluit că rap-ul cântat de 50 Cent în ‘8 Mile’ l-a făcut să îşi dorească să renunţe la cântat.

Joi, starul în vârstă de 44 de ani a postat pe contul său de Instagram un mesaj cu ocazia zilei de naştere a prietenului şi colaboratorului său şi a mărturisit că un vers din piesa lui, ‘Places to Go’, l-a făcut să vrea să renunţe la rap.

Eminem a postat un video, iar alături a scris: „Ce să îi doreşti tipului care are totul? La mulţi ani @50cent.” În video, starul i s-a adresat direct lui 50Cent şi i-a spus: „Yo, Fif. În primul rând, vreau să îţi urez ‘La mulţi ani!’. În al doilea rând, vreau să îţi amintesc un vers de-al tău, vers ce m-a făcut să îmi doresc să renunţ la rap.” Eminem a cântat versul: „‘Picture a perfect picture/picture me in the paper/picture me starting s**t/picture me busting my gat/picture police man dey ain’t gotta picture of that. Where I’m from its a fact/you gotta watch your back/You wear a vest without a gat/you’s a target jack.” Apoi, Eminem a completat: „Da, aşa că, asta m-a făcut să îmi doresc să mă opresc din cântat, mult timp m-am gândit la acest lucru.”

50 Cent a postat un video pe contul său şi a scris: „Mulţumesc Eminem. Ştii că încă eşti cel mai bun din lume, omule. Te iubesc, frate.”