Potrivit unui studiu realizat de specialistii de la NEC, Agentia Europeana de Mediu, poluarea cu emisiile provenite din aria agriculturii si transportului reprezinta probleme extrem de grave pentru Europa. Legislatia prevede ca cei patru poluanti principali din atmosfera (oxizii de azot NOx, compusii organici volatici nemetalici NMVOCs, dioxidul de sulf SO2 si amoniacul si pulberile fine sa fie limitate. Insa multe dintre statele membre UE au depasit aceste norme.

Printre tarile care au depasit normele pentru unele noxe se afla Austria si Irlanda, Croatia, Germania, Spania si Ungaria.

Emisiile au crescut in ultimii ani constant, cu 0,4%, iar cresterile cele mai mari s-au raportat in Italia, Regatul Unit si Irlanda.

Ce riscuri isi asuma locuitorii tarilor care au depasit aceste norme?

Poluarea cu aceste noxe reprezinta riscuri uriase pentru sanatatea celor ce locuiesc in zonele afectate. Foarte multi dintre acesti poluanti ajung sa influenteze chiar si clima, vegetatia si intregul ecosistem natural.

Vedem aparitia a tot felul de fenomene ciudate pe Glob. Spre exemplu, Europa este macinata in acest an de foc, ape si canicula. Unele dintre riscurile majore in acest caz este si poluarea excesiva a aerului, acesta ajungand sa fie irespirabil.

Poluarea se pare ca provine cel mai des din cazul noxelor emise de sectorul de transport.

Ce este de facut pentru a combate acest lucru?

Specialistii considera ca este imperativa trecerea la un transport in comun bazat pe combustibil mai putin poluant sau chiar pe masini electrice. De asemenea, este de incurajat comportamentul de reciclare in orice domeniu. De asemenea, in UE se iau deja masuri in ceea ce priveste fluidizarea traficului si eficientizarea sectorului de transport rutier, acolo unde peste 60% dintre riscuri sunt prezente.

Fiecare stat membru UE este obligat sa prezinte un raport care insumeaza riscurile, concentratiile de poluanti si modul in care statul prevede combaterea acestora. De asemenea, specialistii incep sa urmareasca modul in care aceste planuri de combatere se pun in aplicare, mai ales in cazul statelor in care normele de poluare au fost depasite deja.

Agentia Europeana de Mediu a luat in calcul peste 50% dintre masurile stipulate pentru a activa un plan de urgenta in ceea ce priveste fluidizarea transportului rutier. Insa si agricultura este un mediu care emite o multime de noxe poluante, iar Europa deja are in plan si combaterea riscurilor din aceasta directie.