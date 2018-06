„Hepatita C, o afectiune tacuta, cu efecte extrem de grave pentru sanatate. Un simplu test va poate salva viata” este tema unei emisiuni – eveniment care va fi difuzata in direct de catre TVR Iasi, in cadrul campaniei nationale „Stii de Hepatita C”, in colaborare cu Asociatia pentru Dezvoltare Sustenabila in Sanatate, joi, 7 iunie 2018, la ora 19.00.

In platoul TVR Iasi se vor afla, timp de o ora, medici romani de renume national si international: prof. dr. Anca Trifan, acad. prof. dr. Carol Stanciu, si dr. Catalin Sfarti, iar telespectatorii vor putea apela 0232.20.90.35 pentru a intra in direct cu realizatorii si invitatii. Vor fi abordate probleme locale si nationale in strategia anti – hepatita C, dar si cazuri semnalate de catre fiecare telespectator in parte.

Regiunea Moldovei este considerata de specialisti si desemnata de catre statisticile oficiale drept una „fierbinte” in ceea ce priveste numarul de persoane infectate cu virusul hepatic de tip „C”, iar la nivel national, se estimeaza ca aproximativ 600.000 de persoane poarta virusul, Romania fiind pe primul loc in Europa la acest capitol si pe cel al patrulea ca rata a mortalitatii cu aceasta cauza.

In lume, peste 150 de milioane de oameni sufera de Hepatita C.

Campania nationala „Stii de Hepatita C”, demarata in luna martie a acestui an, are ca unic scop informarea populatiei asupra cauzelor si efectelor infectarii cu acest virus, precum si asupra faptului ca testarea este facila si gratuita, prin medicul de familie.

Ambasadorii campaniei „Stii de Hepatita C” sunt designerul Catalin Botezatu, cantareata Maria Carneci si chef-ul Catalin Scarlatescu.

Link-ul de promovare pentru emisiunea de la TVR Iasi:

https://www.youtube.com/watch?v=QLL-nHNH198&feature=youtu.be