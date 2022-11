Digi World pregătește, pentru 2 și 23 decembrie 2022, de la ora 21:00, două ediții speciale Digipedia Știință, în care românii vor descoperi cât de importante sunt moștenirile științifice și umane create, mai ales, într-un univers al schimbărilor. În cadrul celor două ediții, telespectatorii vor urmări un schimb de roluri fascinant, între jurnalistul Alexandru Mironov și dr. Bogdan Ivănescu, și vor afla cum a devenit Digipedia – singura emisiune de știință din România – materie opțională în 28 de școli din județul Ilfov, prin proiectul „Ora de Știut”.

În 2022, întrebarea „Ție nu îți este teamă de schimbare?” a fost subliniată la nivel conversațional, iar viitorul și siguranța au fost principalele subiecte dezbătute. Deși domeniul educației a fost provocat continuu în ultimii trei ani, educația a rămas pilonul adaptării la schimbare. Digipedia Știință a înregistrat, cu această ocazie, o nouă premieră în media românească, fiind prima emisiune de știință care și-a transformat arhiva digitală în obiect de studiu, mai exact în disciplină opțională integrată.

Pentru a nu lăsa curiozitatea elevilor să se stingă, proiectului pilot „Ora de Știut”, lansat la începutul acestui an școlar, s-au alăturat 28 de școli din județul Ilfov. În prezent, peste 1.300 de elevi, din clasele V-VIII, au ales să participe la cursul opțional, pus la dispoziție de Digi World, unde au posibilitatea să aprofundeze domeniile STEM (Știinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică) și nu numai (Științele Vieții și Pământului, socio-umane).

Bogdan Chirițoiu, Director Digi Documentare, a declarat: „Am descoperit multă dorință din partea profesorilor, de a se ralia acestui proiect, ceea ce era normal să se întâmple. Una dintre premisele de la care am pornit a fost, de fapt, realitatea, anume că este evident faptul că elevul a devenit (în sfârșit) elementul participativ și proactiv în procesul modern de educație. El recreează, indirect, o nouă platformă de instruire, mai pregătită și mai adaptată lui însuși, dar și direcției către care se îndreaptă lumea. Acest proiect este important, pentru că poate fi un real catalizator și generator de idee și acțiune”.

„Pot spune că intrarea Digipedia în școli este o inițiativă splendidă, care ridică valoarea de întrebuințare a emisiunilor noastre, iar asta mă onorează”, menționează Alexandru Mironov, jurnalist de știință și matematician.

„De aproape patru ani, de când sunt producătorul emisiunii, am încercat și, după cum se poate vedea, am reușit să dăm un sens tuturor demersurilor noastre jurnalistice. Singura emisiune dedicată științei din media românească a intrat, de anul acesta, în școli, printre elevi și profesori, ca obiect de studiu opțional, pe raza județului Ilfov. Pentru noi, acest proiect reprezintă un succes real, important și necesar, care ne confirmă, încă o dată, că facem o echipă fantastică. Mă înclin și sunt fericită că am norocul să fiu aici!”, completează Mihaela Popescu, producător Digipedia Știință.

O viață de om, trăită în spiritul descoperirii și al științei

De asemenea, pe 2 și 23 decembrie, profesorul Alexandru Mironov și dr. Bogdan Ivănescu își lansează o provocare inedită, inversând rolurile pe platoul care i-a unit: dl. Mironov este invitat în propria emisiune și devine, din personaj, povestitorul propriei vieți.

Noile ediții Digipedia nu își propun să explice lumea, ci să povestească o viaţă de om, trăită exclusiv în spiritul descoperirii și al științei, pentru bucuria cunoașterii lumii și a miracolului vieții, dar și cum putem contribui la moștenirea culturală, începând cu sistemul de învățământ românesc.

„Este un privilegiu să poți conduce tu discuția cu un om care tot timpul a dat tonul și care, acum, se află în postura, nu de a concentra informația, ci de a o lăsa să curgă. Este cu atât mai recompensatoriu pentru mine, cel care are șansa de a se afla transpus în rolul profesorului Mironov, și cred că orice ieșire din zona de confort este un prilej de creștere, în situații normale. Am avut un interval restrâns de timp, în care mi-am dorit să aflu cât de mult se poate despre viața și trăirile celui care mi-a educat copilăria. Această trecere prin vremuri își are valoarea ei și creează punți către suflet, nu doar către memorie”, a declarat dr. Bogdan Ivănescu.

